Palacio de La Moneda tendrá mejoras: Estos son los cambios que se le harán

13 ag. 2025 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Palacio de La Moneda tendrá importantes cambios. Esto en el marco del proyecto de "Conservación del Palacio de La Moneda etapa 1", el cual debería comenzar antes de que termine el 2025, extendiéndose por 365 días y con jornadas nocturnas para no entorpecer las actividades diarias en el lugar.

De acuerdo a lo que consigna el portal Hiperlatidos, el presupuesto asignado para los trabajos se acerca a los $4.200 millones, aunque la oferta económica preseleccionada, la que está a la espera de la adjudicación oficial, es de $4.600 millones.

Estos serán los arreglos que tendrá el Palacio de La Moneda

Entre las mejoras se encuentra la instalación de iluminación en todas las fachadas de la infraestructura, lo que decantará en el retiro de luminarias antiguas y la instalación de tecnología LED sin emisión de luz hacia el cielo.

Además, se hará una reposición de las canalizaciones eléctricas y ornamentos dañados y habrá iluminación con temperatura cálida (2700K) automatizada.

Pero no será lo único, pues se remodelarán las oficinas ubicadas al costado izquierdo del edificio, colindantes a la calle Teatinos, lo que significará una intervención en las oficinas 134 y AS-103C para habilitar nuevos espacios de trabajo y acondicionar los existentes.

A su vez, se mejorará el espacio utilizado por la Dirección Jurídica Legislativa, ubicada cerca de la intersección de la Plaza de la Ciudadanía y calle Morandé. Allí se trabajará en la restauración de pavimentos, puertas, ventanas y parquet. Se hará lo propio con sistemas eléctricos, clima, iluminación, sanitario y mobiliario.

Las salas 109 y 111, cercanas al Patio de Los Naranjos, serán remodeladas para la implementación de espacios de "usos múltiples", creando una sala de lactancia y un baño accesible.

El medio anteriormente citado, apunta que en la zona surponiente del subterráneo se trabajará en el auditorio Prieto, ubicado debajo de la Plaza de la Constitución. En este se realizará la conservación de muros, cielos y pisos, además de mejoras acústicas, lumínicas y accesibilidad universal.

Se renovarán los sistemas de ventilación y alimentación eléctrica en el tunel -1. También se encargaron "trabajos menores" como la conservación de 10 maceteros en el Patio de las Camelias.

Por último, se definió la instalación de señalética museográfica, como tótems, placas, pictogramas; el reemplazo de la mampara 184 y la restauración de 6 puertas en el ala sur del palacio.