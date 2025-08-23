Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

23 ag. 2025 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado se confirmó la detención de los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado desde la cárcel de Valparaíso el pasado 14 de agosto y que, desde entonces, eran intensamente buscados por la policía.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, la captura de los imputados fue concretada por personal de Carabineros durante la madrugada de este sábado en la vía pública de la comuna de Copiapó, en la región de Atacama.

Reos fueron detenidos en la vía pública de Copiapó

"El día de hoy, aproximadamente a las 01:20 horas, en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó, se produjo la detención de don Claudio Fornés Vicuña, Juan González Quesada y Jairo González Miranda", señaló el fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

Según indicó el persecutor, estas tres personas "se fugaron el pasado 14 de agosto desde el centro de cumplimiento penitenciario de Valparaíso". Esto ocurrió durante la noche, marcada por una intensa neblina que facilitó su escape.

La autoridad precisó la detención se logró "gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención".

Desde Carabineros informaron que en el operativo también se arrestó al conductor de un vehículo particular que trasladaba por la Ruta 5 Norte a los tres internos al momento de la captura.

La fiscalía agregó que el control de detención será en el Juzgado de Garantía de Valparaíso este sábado y que los cuatro imputados, incluido el chófer del automóvil, serán conectados desde La Serena.