Avalúo supera los $60 millones: Aduanas incautó exportación de más de 335 mil monedas nuevas y de colección

23 ag. 2025 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Aduana Regional de San Antonio incautó casi 100 cajas que contenían más de 335 mil monedas chilenas, varias de ellas de colección, además de billetes argentinos. El total del cargamento, que buscaba ser exportado a Alemania, tenía un avalúo superior a los $60 millones.

De acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público, se hallaron en un cargamento marítimo 312.748 unidades nuevas de monedas nacionales y billetes del país vecino, junto a 22.792 monedas de colección.

Inconsistencia en su documentación levantó sospechas en la Aduana

El procedimiento se desarrolló cuando los fiscalizadores de Aduanas identificaron inconsistencias en la documentación presentada por una empresa y realizaron una revisión física a diferentes cargas, encontrándose con decenas de cajas que, en su interior, traían el dinero que no había sido declarado.

Por ese motivo, los funcionarios inspeccionaron en detalle todo el cargamento, así como también los documentos y antecedentes, percatándose que no se habían llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas.

La Aduana pidió más información acerca del origen de las monedas, pero el exportador no pudo acreditar el origen de las mercancías, por lo que se procedió a la incautación de las mercancías bajo los delitos de contrabando y de contrabando de dinero.

En un comienzo, se hallaron tres cajas de cartón con 22.792 monedas chilenas de 2, 5, 10 y 20 centésimas y 1 centavo, además de 40 revistas con monedas y billetes de colección de diversos países, valorizados en US$ 52.238 (más de 50 millones de pesos chilenos).

A esto se sumaron 90 cajas con monedas chilenas nuevas y de circulación vigente de 10, 50, 100 y 500 pesos, valorados en US$9.535 (más de 9 millones de pesos chilenos); más cinco cajas con fajos de billetes nuevos argentinos de 20 y 50 pesos, también de curso legal, valorizados en otros US$ 2.027 (casi dos millones de pesos chilenos).

"Estamos frente a una situación inusual sobre el porqué se envía dinero en contenedores y eso es parte de la investigación que el Ministerio Público debe realizar y nosotros vamos a aportar todos los antecedentes que tenemos, pero cabe resaltar que no es una situación normal de exportación", aclaró la jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay.

En tanto, el fiscal adjunto de la Fiscalía de San Antonio, Rolando Ramírez, explicó que "ya se dispusieron una serie de diligencias. La norma señala específicamente que esta conducta configura un ilícito penal, pero también agrava esa conducta cuando el origen del dinero es ilícito".

"Además, otras conductas son también el hecho de haber omitido información en la declaración de exportación, que configura contrabando", añadió.

Todo sobre Policial