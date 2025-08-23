Alcalde de Lo Barnechea confirma a Meganoticias avalancha en sector de La Parva y descarta que existan desaparecidos

23 ag. 2025 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

A propósito de la nieve que ha caído en el sector oriente de la capital, una avalancha tuvo lugar en La Parva, en el sector Barros Negros, comuna de Lo Barnechea.

Meganoticias Alerta conversó con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien informó que "producto de una irresponsabilidad de dos o tres esquiadores, que se salieron fuera de pista, generaron una avalancha".

El edil especificó que, hasta ahora, no hay personas desaparecidas, "sin embargo, el GOPE igual va a subir. Tienen que hacer un proceso de varillado, pero hasta ahora no hay desaparecidos. Es una suerte enorme".

"El llamado es atenerse a las canchas que están establecidas. El esquí fuera de pista es sumamente peligroso, especialmente con toda la nieve que cayó, que está suelta. Estos tres esquiadores que se salen de pista en una zona no señalizada generaron la avalancha", agregó.

La autoridad también informó que se activó el protocolo de emergencia de La Parva, debido a la gran cantidad de personas que se encuentran en el lugar: "Disfrutemos de nuestra cordillera, pero con responsabilidad".

Con respecto a los responsables, Alessandri informó que "al parecer están bien, La Parva se comunicó con ellos. Ciertamente, están viendo las sanciones que les pueden dar. Por de pronto, quitarles el ticket, para que no puedan volver a subir".

"El centro de esquí está abierto (...) Todo funcionando. Se trabajó toda la noche junto al MOP, la delegación presidencial y los equipos municipales, aprovechar de destacar ese trabajo. A veces, por irresponsabilidad de algunos, se pueden generar tragedias (...) Gracias a Dios, este hecho no tiene víctimas de ningún tipo", cerró.