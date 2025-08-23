"Poco le duró la libertad a ese zángano": Madre del cabo Florido celebra recaptura de reo fugado que asesinó a su hijo

23 ag. 2025 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la captura de los tres reos fugados de la cárcel de Valparaíso, la madre del cabo de Carabineros, David Florido Cisternas -víctima de uno de estos delincuentes- señaló que su familia volvió a tener tranquilidad y agradeció a la institución por la recaptura.

"Poco le duró la libertad a ese zángano", dijo Raquel Cisternas al celebrar la captura de Juan Israel González Quezada, quien le quitó la vida a su hijo el 10 de junio de 2022 en una barbería de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

"Yo espero que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse"

Tras la recaptura, Cisternas sostuvo que su familia recuperó la "tranquilidad", ya que "estábamos muy nerviosos, estábamos muy preocupados, más que nada por el temor, no por nosotros, era porque podía hacerle daño a otra familia como nos lo hizo a nosotros".

"Quiero agradecer al OS-9 de Carabineros, al GOPE y a todos los policías que hicieron todo lo posible para que esto ocurriera. Les tomó muy poco tiempo, apenas una semana, así que poco le duró la libertad a ese zángano", afirmó.

"Yo espero, de verdad, que hoy sí se haga lo que tiene que hacerse", dijo la madre del cabo Florido sobre el resguardo efectivo tras las rejas para el asesino de su hijo, además pidió que no vuelva al mismo penal porque "la cárcel de Valparaíso es una cárcel que está obsoleta".

Asesino del cabo Florido habría ideado plan de fuga

Por último, respecto a los reportes que indican que González Quezada habría sido quien ideó el plan de fuga, la mujer dijo que "no me cabe ninguna duda".

"Él es un cabro joven y te puedes poner en el lugar de él y pensar que va a estar 36 años, prácticamente, o 37 años metido en la cárcel. Yo creo que él a lo único que se va a dedicar es a tratar de escapar siempre (...) el tema es que lo cuiden, que hagan la pega", cerró.

