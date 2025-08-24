"Podría ser munición de guerra": Fiscal explica que guardias de CMPC fueron atacados mientras realizaban ronda a bordo de vehículo

24 ag. 2025 - 04:37 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado se produjo un atentado al interior del Predio los Prados de CMPC del Sector de Selva Oscura, en la comuna de Victoria, en el que un guardia resultó fallecido y otro quedó herido de gravedad.

Los trabajadores pertenecen a la empresa Green America, que presta servicios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

¿Qué dijo el Fiscal de Victoria por el atentado a CMPC?

Tras el ataque, el Fiscal Jefe de Victoria, en la Región de La Araucanía, Héctor Leiva, explicó que, "se desplazaban en una camioneta, salían desde un fundo Los Prados, donde se está desarrollando una exploración, ellos prestan servicios de resguardo patrimonial en el predio y en ese contexto recibieron disparos por arma de fuego".

Pese a que todavía se están realizando las primeras diligencias y que la información es preliminar, el Fiscal señaló que, "les dispararon cuando estaban al interior de un vehículo" y que, "aparentemente habría municiones que podría ser munición de guerra y munición convencional".

En cuanto al trabajador que resultó lesionado, está siendo atendido en el Hospital de Victoria por impactos de bala y se encuentra en estado grave.

Por otro lado, el Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, manifestó que, "estamos hablando de un asesinato cobarde y esto deslegitima cualquier demanda que pueda hacerse del punto de vista social o territorial a través de la violencia, por lo tanto, esto marca un antes y un después en los hechos de violencia y no se va a tolerar".

El Ministerio Público dispuso el trabajo de Labocar y OS9 de Carabineros en el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes y aclarar la dinámica de los hechos.

Todo sobre Región de La Araucanía