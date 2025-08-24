Edil de Curacaví tras ayudar en entrega de implicado en crimen de ingeniero: Su madre le decía "debes hacerte cargo de tus actos"

24 ag. 2025 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, entregó detalles de la detención de uno de los implicados en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo tras ser robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví, Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por el jefe comunal, fue la madre del sospechoso quien se comunicó con la municipalidad para que la ayudaran a persuadir a su hijo de entregarse a la policía. Hernández, junto a su equipo, concurrió al domicilio del detenido para convencerlo.

Detenido le confesó a su madre su participación en el delito

"(La madre) se comunica con mi jefe de gabinete para tomar contacto conmigo, con el fin de comunicarme que su hijo le había confesado su participación en el delito y que nos solicita ayuda para persuadirlo de que lo correcto era que se entregara", indicó el alcalde.

"Durante horas de la madrugada (de este domingo), a eso de las 02:00 horas, llegamos hasta el domicilio (del detenido). Concurrí yo personalmente junto al director de seguridad y el jefe de gabinete, con el resguardo de equipos de seguridad municipal, para proceder a la entrega del sospechoso", agregó.

"Su actitud era de pena y arrepentimiento"

El jefe comunal indicó que una vez dentro del domicilio, el hombre, de 28 años de edad, "se muestra muy acongojado. La actitud de la persona era de mucha congoja, de mucha pena, y de arrepentimiento, pero aun así, no estaba completamente decidido de enfrentar la justicia".

Sin embargo, luego de una conversación que las autoridades tuvieron con la familia del detenido, "él decidió entregarse voluntariamente en compañía nuestra".

Sobre los motivos por los cuales inicialmente se negaba a acudir a Carabineros, Hernández expresó que la persona "evidentemente tenía mucho miedo de las consecuencias de sus actos y de cómo enfrentar la situación. Tengo la impresión de que no estamos hablando de un delincuente profesional".

"Es toda una familia totalmente destruida"

Respecto de la madre, declaró que "ella es la más complicada, todo el tiempo le recomendaba a su hijo que lo correcto era enfrentar las consecuencias de sus actos. La mamá lo acompañó a la comisaría, ella estaba muy resignada a que su hijo debía enfrentar la responsabilidad que le caben en estos hechos".

De acuerdo a su relato, la madre constantemente le decía: 'hijo, lo correcto es que te entregues, debes hacerte cargo de tus actos'. En otras ocasiones "le recordaban cuántas veces le enseñaron, 'cuantas veces te lo dije', frases de ese tipo eran las que se repitieron en esa conversación", recordó la autoridad.

"Es una familia numerosa, es toda una familia totalmente destruida, muy doliente de la situación, pero también muy consciente de que lo correcto era que ese miembro enfrentara las consecuencias de sus actos", reiteró el alcalde.