"Estamos destrozados": Habla padre del hombre que murió atropellado con su propio auto en Curacaví

19 ag. 2025 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado el asesinato de un hombre de 44 años, quien fue atropellado con su propio vehículo por asaltantes que ingresaron a su parcela en Curacaví, en la Región Metropolitana, durante la madrugada de este martes.

La víctima fue identificada como Michael Peñaloza, padre de dos hijas de 23 y 11 años e ingeniero de profesión, quien desde hace años vivía en el sector Los Hornitos, al que se accede desde la Ruta 68, a pesar de que su lugar de trabajo se encontraba en Santiago, ciudad a la que viajaba todos los días.

Banda de asaltantes habría robado a la misma víctima la semana pasada

En conversación con la prensa, su familia aseguró que una banda de delincuentes había entrado a robar a la parcela el jueves de la semana pasada, ocasión en la que se llevaron especies de valor y una copia de la llave del vehículo. Por ello, presumen que se trataría del mismo grupo que volvió por el auto.

De hecho, durante la madrugada de este martes la banda actuó en dos oportunidades: a las 3:00 horas intentaron robar el vehículo, pero fueron ahuyentados por las alarmas y la llegada de Carabineros. Más tarde, a eso de las 5:00 horas, trataron de llevarse nuevamente el auto, esta vez con éxito, pero no sin antes atropellar a la víctima.

¿Qué dijo el papá del hombre atropellado en Curacaví?

El padre de Michael Peñaloza relató a Meganoticias que "estamos destrozados, muy mal, lo único que yo espero es que se haga justicia. Estos desgraciados se llevaron el auto de mi hijo y lo mataron. En este país siguen ocurriendo cosas y nadie hace nada".

"Se llevaron un auto nuevo, se llevaron las llaves de mi hijo en el primer asalto, porque vinieron dos veces", agregó, detallando que el jueves "se robaron dos televisores, las llaves y como $2 millones. Yo creo que son los mismos, pero ¿cómo es posible? ¿Carabineros qué hizo después de la primera vez? Carabineros llegó como a las 5 horas después".

El padre de la víctima señaló que el fin de semana "vino un familiar y vino mi otro hijo y pusieron cámaras, las cámaras estaban operativas. ¿Saben ustedes lo que es perder un hijo? No sé qué vamos a hacer".