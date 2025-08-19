Propietarios han recibido amenazas de muerte: Detención del "Tío Lukas" destapa casas tomadas por bandas delictuales

19 ag. 2025 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial realizado la madrugada del lunes en la intersección de Escanilla con Gamero, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, terminó con la detención de Ricardo Villón, conocido como “Tío Lukas”, presunto intermediario en el asesinato del llamado "Rey de Meiggs".

El procedimiento reveló además que la vivienda donde fue capturado Villón estaba tomada por organizaciones criminales, al igual que otros inmuebles del sector. Varias de estas propiedades pertenecían a un hombre ya fallecido y posteriormente fueron heredadas a sus familiares más cercanos.

Son amenazados por delincuentes que quieren apoderarse de las viviendas

Los actuales dueños del domicilio, que prefirieron mantener su identidad en reserva, conversaron con el matinal Mucho Gusto y denunciaron que hoy son víctimas de amenazas por parte de grupos delictuales, algunos de los cuales estarían prófugos de la justicia y ocupando ilegalmente dichas viviendas.

“Estamos bastante preocupados por la situación que está afectando a parte de las propiedades que pertenecen a nuestra comunidad hereditaria, en donde tenemos tipos que están prófugos de la justicia, y todo lo que conlleva lidiar con este tipo de problemas”, lamentó uno de los entrevistados.

El hombre agregó que, como familia, deben caminar con cautela por la calle tras “recibir amenazas de muerte por parte de estas organizaciones criminales”.

Asimismo, acusó que la vivienda donde fue detenido “Tío Lukas" podría estar vinculada con otra propiedad tomada por una banda dominicana que operaría en gran parte de la comuna.

“Yo lo relaciono con la banda dominicana que tomó posesión (de una casa) y que estos están relacionados jerárquicamente con la banda ecuatoriana. Sin embargo, la banda dominicana es la que controla todo el sector de Independencia, de todo lo que tenga que ver con el crimen organizado, narcotráfico y secuestro. Por eso estos tipos que estaban prófugos (Tío Lukas) llegaron a ese lugar”, aseguró.

"Son usadas como un centro de delito”

Respecto a las amenazas, precisó que provendrían directamente de dicha organización:“Ellos quieren mantener el control total de todo lo que tenga que ver con las propiedades, tanto de los arrendatarios y de cómo funcionan”.

“A ellos les interesa mucho tener el control de estas casas, porque son usadas como un centro de delito”, denunció, añadiendo que no pueden acercarse a esos domicilios por miedo a ser asesinados.