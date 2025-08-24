Vigilancia 24/7, uniforme y sin contacto con visitas: Las condiciones en la cárcel de máxima seguridad para los tres reos fugados

24 ag. 2025 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del sábado los tres reos fugados de la cárcel de Valparaíso ingresaron al sector de máxima seguridad del Complejo Penitenciario de Santiago, el cual tiene un estricto régimen de internación que fue explicado en detalle en Meganoticias Siempre Juntos por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

Vigilancia 24/7, uniforme y sin contacto con visitas

"Estas personas se encuentran ahora en el recinto especial de alta y máxima seguridad, en las celdas de máxima seguridad, debidamente uniformados, ya que desde hace un par de meses tenemos ya vigentes los uniformes para los criminales más peligrosos de nuestro país", explicó de entrada el ministro.

Tras esto, el secretario de Estado detalló que las celadas en donde están internados Claudio Fornes (34), Jairo González (25) y Juan González (27) "están monitoreadas todo el día con audio y video. Eso es muy importante, en el fondo, sabemos todo lo que ocurre al interior de esas celdas".

Respecto a estas, se trata de "celdas individuales" en las cuales los reclusos cumplen "con un régimen duro, estricto, en el cual estas personas tienen solo dos horas de patio al día".

Además, el abogado relató que estas personas "se encuentran completamente incomunicadas del resto de la población penal que está dentro de ese lugar, pero también del exterior".

"En el fondo, solo pueden recibir visitas a través de un locutorio, es decir, sin contacto físico con las personas que los van a venir a visitar", agregó el ministro.

Por último, Gajardo explicó que "como reciben uniforme, se restringe también el tipo de encomiendas que pueden recibir, es decir, un régimen muy duro para las personas más peligrosas que tenemos en nuestro sistema penitenciario, como estas personas que ingresaron el día de ayer".

