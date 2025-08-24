Crimen en Curacaví: Detienen a los últimos dos sospechosos y ya son cinco las personas arrestadas
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la tarde de este domingo la detención de dos personas más por su presunta participación en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo luego que este fuese robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví.
De acuerdo al órgano persecutor, ambos se entregaron voluntariamente a la justicia, sumándose a los otros tres aprehendidos por el mismo delito que ya habían sido anunciados durante la mañana. Desde la institución indicaron que los cinco detenidos sería el total de involucrados en el homicidio.
Hasta el momento los detenidos se encuentran en dependencias de la 63° Comisaría de Curacaví, lugar a donde los irá a buscar personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI para tomarles su declaración.Ir a la siguiente nota
El Ministerio Público informó que el control de detención de estas personas será llevado a cabo mañana, pero que lo más probable es que se pida una ampliación de detención hasta el próximo miércoles 27 de agosto para formalizar a los cinco imputados en conjunto.
Noticia en desarrollo...
Leer más de
Notas relacionadas
- Vigilancia 24/7, uniforme y sin contacto con visitas: Las condiciones en la cárcel de máxima seguridad para los tres reos fugados
- Crimen de ingeniero en Curacaví: Autoridades se refieren a los tres detenidos y cuestionan actuar del alcalde de la comuna
- Continúa búsqueda de tres pescadores tras naufragar en Magallanes: Uno de los tripulantes fue hallado con vida