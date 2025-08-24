Crimen en Curacaví: Detienen a los últimos dos sospechosos y ya son cinco las personas arrestadas

24 ag. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la tarde de este domingo la detención de dos personas más por su presunta participación en el crimen de Michael Peñaloza, ingeniero de 44 años que falleció atropellado por su propio vehículo luego que este fuese robado por delincuentes desde su parcela en Curacaví.

De acuerdo al órgano persecutor, ambos se entregaron voluntariamente a la justicia, sumándose a los otros tres aprehendidos por el mismo delito que ya habían sido anunciados durante la mañana. Desde la institución indicaron que los cinco detenidos sería el total de involucrados en el homicidio.

Hasta el momento los detenidos se encuentran en dependencias de la 63° Comisaría de Curacaví, lugar a donde los irá a buscar personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI para tomarles su declaración.

El Ministerio Público informó que el control de detención de estas personas será llevado a cabo mañana, pero que lo más probable es que se pida una ampliación de detención hasta el próximo miércoles 27 de agosto para formalizar a los cinco imputados en conjunto.

Noticia en desarrollo...

