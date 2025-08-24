"Sustracción de menores, desacato y tráfico de drogas": Prisión preventiva para madre que robó a su bebé en Hospital de Coronel

24 ag. 2025 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo el Juzgado de Garantía de Coronel decretó prisión preventiva para la madre que el pasado lunes había sustraído a su propia bebé desde el Hospital San José, en la ya mencionada ciudad de la región del Biobío.

Cabe recordar que la imputada C.V.M., de 23 años, contaba con una medida cautelar que le quitaba la custodia de su hija, por lo que a inicios de semana llegó hasta el centro de salud en compañía de más sujetos que le dieron "apoyo y cobertura" para robar a la lactante de entonces 19 días.

Prisión preventiva para madre que robó a su bebé

El fiscal Cristián Vega explicó que la mujer fue formalizada por tres delitos: "sustracción de menores, desacato y también de tráfico de drogas".

Esto debido a que "en toda la dinámica para encontrar a la lactante se ingresó a dos domicilios distintos, encontrando drogas, gran cantidad de drogas, más de 1.000 papelillos de cocaína base en los domicilios".

"El magistrado estuvo de acuerdo en la concurrencia de la sustracción de menores y el tráfico de drogas, entendiendo también que van pocos días de investigación, la imputada tiene condenas anteriores, tiene causas vigentes por tráfico de drogas con medidas cautelares", agregó el persecutor.

Uno de los domicilios en los que se encontraron drogas fue el que C.V.M. había acreditado ante el Tribunal de Familia, en el cual no encontraron a la mujer con la bebé, "pero sí estaba el vehículo utilizado para el delito". Estos antecedentes "hacen presumir que ella es partícipe de este tráfico de drogas".

Tras esto, el fiscal Vega explicó que el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público y la querellante con base en "los antecedentes, las diligencias realizadas y además la protección de la víctima, la lactante (...) la cual había tenido problemas de salud producto del consumo de drogas de la madre".

