Tragedia en Pakistán: Incendio en hospital deja 14 niños muertos

26 ag. 2026 - 02:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio que estalló el miércoles en un hospital de la capital de Pakistán dejó 14 niños muertos, informaron las autoridades.

"Un incendio fue declarado en el tercer piso del servicio de salud materna e infantil del Hospital PIMS", indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad.

"En total 14 niños murieron en el incidente", agregó el comunicado, sin precisar la edad de los menores. La oficina del distrito no señaló la causa del incendio.

El comisario jefe de la administración local, Sohail Ashraf, publicó en la red social X que los equipos de rescate y especialistas industriales, junto a la policía, "llegaron inmediatamente al sitio y controlaron" el fuga, declarado en horas de la mañana.

Las deficientes leyes de seguridad y códigos de construcción hacen que los incendios sean frecuentes en los edificios de Pakistán.