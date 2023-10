Novios en fuga: Pareja tuvo lujosa boda en restaurante y escaparon sin pagar la cuenta en Italia

05 oct. 2023 - 11:45 hrs.

Una pareja de recién casados es protagonista de una insólita historia en Italia. Resulta que marido y mujer escaparon de su fiesta de boda, sin pagar la cuenta del banquete al lujoso restaurante que albergó la celebración del matrimonio.

Ahora, el dueño del recinto inició una desesperada búsqueda para exigirles el dinero, a lo que se sumó la policía italiana. La deuda que mantienen no es menor: son cerca de 8.074 euros, lo que en pesos chilenos se traduce a poco más de $7,7 millones.

Por el momento, no se ha logrado identificar el paradero de los novios, pero a medida que avanza la investigación, aparecen nuevos antecedentes de la historia.

Novios fugitivos

La boda se efectuó a finales de agosto, pero su organización venía planificándose desde hace siete meses, cuando la pareja y sus padres visitaron el restaurante La Rotonda, ubicado en la ciudad italiana de Frosinone.

Esa vez, la familia degustó los diferentes menús que ofrecía el lugar y se inclinaron por platos de pescado. Si bien pagaron un adelanto de 3.300 euros ($3,1 millones), aseguraron que iban a pagar los 8.800 euros restantes ($8,4 millones) al día siguiente de la celebración.

Los novios, horas antes de que se desatara la historia (Daily Mail)

Después de dar el "sí" en la ceremonia civil, el nuevo matrimonio y sus 80 invitados disfrutaron de un lujoso banquete. Todo se desarrollaba en orden y el dueño del espacio, Enzo Fabrizi, jamás pensó lo que ocurriría.

24 horas más tarde, el empresario esperó que llegara el novio hasta bien entrada la noche, pero este no aparecía. Cuando lo llamaba a su teléfono, no obtenía ninguna respuesta. Se acordó de sus padres, los que había conocido a principios de año, pero tampoco tuvo éxito.

En este lujoso restaurante en Frosinone se celebró la fiesta de la boda en cuestión (Daily Mail)

Desesperado, fue hasta el domicilio en que los novios le habían dicho que residían, donde los vecinos le dijeron que no se sabía nada de ellos desde el día de la boda. Simplemente, la pareja se fugó sin pagar la cuenta.

Los recién casados fueron denunciados ante la policía

Fabrizi no tuvo otra opción que acudir a la policía para denunciar la estafa. Las autoridades iniciaron la búsqueda, descubriendo que la pareja no se fugó de la ciudad, sino de Italia: el contratista de construcción local y su esposa, 15 años menor que él, estaban en Alemania, país natal de la mujer.

Enzo Fabrizi está desesperado por el pronto pago de la deuda (Daily Mail)

"Esto nunca ha sucedido en muchos años de actividad empresarial, como mucho alguien llegó tarde, pero nunca había sucedido que los cónyuges desaparecieran sin haber pagado la cuenta del banquete de bodas", contó el afectado dueño a la prensa italiana.

El hombre manifestó que no descansará hasta encontrar a los fugitivos: "No le daré paz hasta que haya pagado cada centavo. Soy restaurantero desde hace 40 años y nunca me había pasado una desventura como esta. Y pensar que me dijo que también les daría propina a los camareros", acotó Enzo.

Hubo contacto con los fugitivos, pero...

Según consigna Daily Mail, Fabrizi está dispuesto a retirar la denuncia formal que pesa sobre el reciente matrimonio, siempre que estos paguen la deuda que mantienen con él.

En medio de los intentos por dar con el paradero de los implicados, el empresario afectado confirmó que pudo establecer contacto con la pareja: "Intercambiamos mensajes hasta hace unas semanas y seguían diciendo que pagarían, pero luego no llegó ningún dinero".

Fabrizi insistió e insistió: "Las solicitudes que les enviamos para liquidar la factura no obtuvieron respuesta y luego noté que ambos (marido y mujer) eliminaron sus perfiles de Facebook", lamentó el hombre

De no obtener pronto el dinero, el afectado empresario cree que su restaurante podría dejar de funcionar: "Para un lugar pequeño como el mío, 8.800 euros es una cantidad considerable de dinero y necesito liquidar esta factura, porque tengo proveedores que pagar y otros gastos generales", concluyó.

