Trabajó 42 años en una empresa y en su despedida solo le hicieron un asado: "No seas esclavo"

04 oct. 2023 - 15:20 hrs.

John, un hombre estadounidense de más de 70 años, jubiló luego de trabajar 42 años en la misma empresa.

El trabajador debía viajar 40 minutos al día, entre autobús y tren, para poder llegar a su empleo, donde recibía el salario mínimo.

Ir a la siguiente nota

"No seas esclavo de tu trabajo"

En el que fue su último día, la compañía solo le realizó un asado de despedida, lo que fue duramente criticado por Sonia, una de sus compañeras de empleo.

"Hoy es el último día de mi compañero de trabajo. Trabajó para esta empresa durante 42 años ganando el salario mínimo", contó la mujer mediante su cuenta de TikTok.

John (Gofundme)

"La empresa solo le hizo un asado y le entregó un certificado. Toma el autobús y Bart (tren) para llegar aquí todos los días a tiempo. Tiene más de 70 años", añadió Sonia.

El mensaje lo finalizó diciendo que "le encanta tanto trabajar aquí que no quería jubilarse. No recibió ningún bono, solo un asado y un certificado. No seas esclavo de tu trabajo. Gracias, John, por tu lealtad".

"¿Podemos darle a John algo más para su jubilación?"

Debido a la injusticia considerada por Sonia, la mujer lanzó una campaña de recaudación de fondos mediante Gofundme para ayudar financieramente a John.

"Lloviera o hubiese sol, él llegaba a trabajar. ¡Es extremadamente confiable! No importa cuánto le sugerimos que se tome sus días de vacaciones, ¡aun así querrá trabajar! Por su retiro hicimos un asado y recibió un certificado. ¿Podemos darle a John algo más para su jubilación? O tal vez simplemente algunas vibraciones positivas", solicitó Sonia.

Sobre el adulto mayor, contó que "no tiene esposa ni hijos, pero sí tiene un sobrino al que ama muchísimo. Sería bueno darle algún tipo de compañía o algo qué hacer para que sepa que es especial y amado".

Este miércoles 4 de octubre, John recibirá los fondos reunidos durante la campaña, la cual se extendió por cuatro días y consiguió una suma de 36.504 dólares, es decir, más de 33 millones de pesos chilenos.