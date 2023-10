"No hay nada que puedas hacer": La trágica historia de una madre que recibió diagnóstico terminal para sus 3 hijos

03 oct. 2023 - 21:00 hrs.

Renee Staska, una madre de 31 años, ha compartido el drama médico que afecta a su familia. La mujer australiana reveló que no solo recibió el diagnóstico terminal de uno de sus hijos, sino que también de los otros dos.

Hudson (9), Holly (8) y Austin (5), llevaban una vida normal, hasta que el menor de ellos asistió a una consulta de rutina cuando apenas era un bebé. En ese entonces, su doctor solicitó unos exámenes que arrojaron que algo no estaba bien.

Los niveles de enzimas hepáticas presentes en el organismo de Austin eran muy altos, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento para equilibrarlas. Sin embargo, este no funcionó y los médicos decidieron realizar nuevas pruebas para determinar si se trataba de algo genético.

"No hay nada que puedas hacer"

Los doctores se comunicaron con Renee Staska para darles una noticia devastadora. "Me dijeron que habían encontrado Niemann-Pick tipo C. Era un diagnóstico terminal”, contó la mujer a la BBC.

El NPC se trata de una "enfermedad rara, hereditaria y neurológicamente progresiva", un tipo de demencia infantil que produce deterioro de la memoria y el equilibrio, insuficiencia pulmonar y hepática y retraso en el desarrollo motor.

Hudson, Austin y Holly/ BBC

"El médico me dijo: 'No busques en Google, simplemente anda a tu casa y ámalo, porque no hay tratamiento ni cura. No hay nada que puedas hacer'", recordó Staska sobre el dramático momento en el que se enteró la situación de su hijo.

Para despejar sus dudas, Renee decidió hacerle los mismos análisis a Hudson y a Holly. Fue de esta forma como descubrió que los tres padecían la enfermedad. "Fue traumático. Solo me ofrecieron cuidados paliativos", señaló.

Actualmente, los dos niños mayores están presentando signos más visibles de la extraña condición: sufren problemas de visión progresivos, dificultades para socializar y para concentrarse en clase.

Según Staska, la esperanza de vida para quienes padecen esta enfermedad es de menos de 20 años. Por el momento los tres pequeños se encuentran haciendo diferentes terapias para mantenerse los más fuertes y sanos posibles.

