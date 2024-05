Israel recupera restos de la influencer Shani Louk y de otros dos rehenes de Hamás

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación de los cuerpos sin vida de tres rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas de Hamás en la Franja de Gaza.

Los rehenes han sido identificados como dos mujeres y un hombre, Amit Buskila, Shani Louk -la influencer de nacionalidad alemana israelí- e Itzhak Gelerenter, asistentes todos ellos al festival de música Supernova asaltado por las milicias el 7 de octubre durante su masacre en Israel, detonante de la actual guerra con Hamás.

"Continuaremos operando para traer a todos nuestros rehenes a casa. Que sus recuerdos sean una bendición", añadieron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en su cuenta de X al momento de dar a conocer la noticia.

