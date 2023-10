"Es una vida maravillosa": Pareja de adultos mayores vive en un crucero porque es más barato que un asilo

02 oct. 2023 - 11:15 hrs.

Marty y Jess Ansen, un matrimonio de adultos mayores australianos, lleva más de un año navegando en cruceros alrededor del mundo, ya que, según aseguraron, es más barato que pagar estadía en una residencia para la tercera edad.

Esta pareja de jubilados decidió reservar 51 cruceros consecutivos, los que permitirán que estén casi 500 días navegando por el mundo.

"Es nuestro estilo de vida"

El 16 de junio de 2022, el matrimonio Ansen embarcó en el crucero Coral Princess, de Princess Cruises, cuando Australia flexibilizó las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia.

El barco, con capacidad para 2.000 pasajeros y 895 tripulantes, cuenta con más de 700 habitaciones y varios restaurantes con opciones que van desde buffet hasta sitios de lujo.

Coral Princess (Marine Traffic)

En el crucero también hay un casino de juegos, galerías de arte, piscinas, jacuzzi, cancha de vóleibol y básquetbol, clubes nocturnos, teatros y más.

"Le dije a mi agente —de viajes—: 'Mira, lo que venga, resérvalo'", explicó Marty a A Current Affair, donde también contó que junto a su esposa esperan estar dos años a bordo de ese barco.

Antes de dedicarse a vivir en un crucero, la pareja viajó durante décadas en estos barcos. "Es nuestro estilo de vida", aseguró Jess, según New York Post.

Marty y Jess Ansen (Captura YouTube A Current Affair)

"Es una vida maravillosa"

Dentro de las ventajas de vivir en un crucero, destacaron los diversos panoramas que tienen y la posibilidad de contar con personal de servicio.

"¿A dónde más puedes ir a cenar, a un espectáculo y a bailar? A lo largo del día, tienes todas estas actividades", explicó ella.

Su marido destacó que "ya no tenemos que lavar ni hacer la cama. No sabemos cómo se hace porque no lo hemos hecho durante mucho tiempo, así que ahora tenemos que permanecer a bordo para seguir con vida".

En el Coral Princess, la pareja es reconocida por la tripulación y esperan permanecer allí durante ocho meses más antes de desembarcar de forma definitiva.

Marty y Jess Ansen (Captura YouTube A Current Affair)

"Todo el mundo los conoce en el barco, son básicamente celebridades a bordo", aseguró el gerente del hotel del barco, Ren van Rooyen.

Como Marty y Jess Ansen viven viajando alrededor del mundo, cuando recalan en puertos cercanos a las viviendas de sus familiares, aprovechan de visitarlos.

"Es una vida maravillosa", reconoció Marty, quien junto a su esposa planean embarcar al Crown Princess por un año, cuando termine su travesía en el Coral Princess.

