"La amo, voy a morir": Mujer envió audio a su madre durante incendio que dejó al menos 13 fallecidos en España

Un angustiante audio fue el que recibió una mujer ecuatoriana durante la madrugada del domingo. El registro fue enviado por su hija, que se encontraba en Murcia, una ciudad de España.

A través del archivo de voz, la mujer le informó a su madre que no saldría con vida de un incendio que, según cifras actualizadas, dejó al menos 13 muertos en zona de discotecas de la ciudad. "Mami, la amo, voy a morir", le dijo la mujer a su madre.

De acuerdo a lo que le precisó Jairo, el padre de la víctima, a medios internacionales, esta había acudido a una de las discos del sector en compañía de amigos y su novio, todos ecuatorianos.

Cantidad de fallecidos podría ser mayor

Según lo que se ha informado, las llamas se habrían iniciado durante la madrugada en uno de los locales nocturnos, provocando que el fuego se propagara hacia otras dos discotecas. La gravedad del asunto no ha permitido a los policiales descartar que el número de víctimas fatales sea mayor a 13.

Por otro lado, Jairo apuntó a que no han podido saber nada más de su hija desde que esta le envió el audio a su esposa. "Es mi hija y no he vuelto a saber nada de ella. Tampoco de su novio”, dijo.

A eso se suma que no saben exactamente dónde se encontraba la mujer cuando ocurrió el siniestro. En la misma línea, informaron que los acompañantes de la misma tampoco han tomado contacto con sus respectivos familiares.

Por el momento, y mientras se realizan las labores de identificación mediante trabajos de ADN, familiares y amigos de los desaparecidos hacen guardia en el Palacio de Deportes de Murcia. Esto, pues en ese lugar se instaló un punto de información donde son atendidos por psicólogos y voluntarios.

