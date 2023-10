El techo de una iglesia se desplomó en plena misa dejando al menos siete muertos y diez heridos en México

Al menos siete personas murieron y diez resultaron heridas este domingo al derrumbarse el techo de una iglesia en plena misa en la localidad de Ciudad Madero, en el estado mexicano de Tamaulipas, informó el gobierno local.

"Se confirma el deceso de siete personas, además se han rescatado a diez que se encuentran lesionadas", informó en un comunicado la vocería de Seguridad del gobierno estatal e indicó que se está trabajando en rescatar personas atrapadas.

Según medios locales, debajo de los escombros de la parroquia de Santa Cruz, de un estilo arquitectónico industrial, habría al menos una veintena de personas.

El informe del gobierno precisa que el percance se registró hacia las 14:18 hora local, cuando presumiblemente por una falla en la estructura se vino abajo la parte superior del recinto religioso donde, según medios locales, se celebraba un bautizo.

BREAKING: Moment church collapsed during baptism ceremony in Ciudad Madero, Mexico, multiple dead, dozens reportedly trapped under debris pic.twitter.com/cIgIXOQbGw