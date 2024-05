Conoce más sobre John Bowe: Es la expareja de la actriz "Mane" Swett y con quien tiene un hijo

05 may. 2024 - 15:16 hrs.

La talentosa actriz, "Mane" Swett, hace más de un año que vive una dramática situación familiar: no puede ver a su pequeño hijo, que en la actualidad se encuentra a miles de kilómetros de ella, en Estados Unidos.

Fue en diciembre del 2022 cuando la actriz pudo abrazar por última vez al niño, llamado Santiago Bowe, quien nació fruto de una relación entre ella y John Bowe.

Sin embargo, la artista recientemente decidió dar la "batalla judicial" e inicio un proceso en tribunales en EEUU para así poder recuperar la custodia de su pequeño.

¿Qué ocurrió con el hijo de Mane Swett?

El niño siempre viajaba a ver a su padre a Estados Unidos, ya que él y su madre están separados, pero en el último viaje todo terminó en una confusa situación.

Lo anterior, debido a que Santiago debía volver a Chile para retomar sus estudios. Sin embargo, el retorno no se concretó y "Mane" Swett no ha podido volver a verlo.

De ahí en adelante, la actriz, cada cierto tiempo, ha ocupado parte de su espacio en Instagram para dedicarle mensajes a su retoño, deseando poder reencontrarse con él.

¿Quién es John Bowe?

Actualmente, no se maneja mucha información acerca de John Bowe, considerando que su vida personal y laboral está en Norteamérica y no precisamente en tierras nacionales.

No obstante, según indica su sitio web, es escritor y también consultor de oratoria. De hecho, en su perfil destaca que ha colaborado con destacados medios de comunicación, como la CNBC, The New Yorker, The New York Times Magazine y GQ, entre otros.

"Hablar en público es fundamental para su éxito. Pero es difícil y estresante, porque nadie te enseñó nunca cómo hacerlo. Lo haré. Y ni siquiera tardará mucho. Cambie su vida, sí, de verdad, con mi método probado y fácil de aprender", menciona en su página web.

Actualmente, el escritor, con más de 2 mil seguidores en Instagram, vive en la ciudad de Nueva York, donde también estaría residiendo el pequeño Santiago Bowe.

