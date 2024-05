"Ya me iré...": Pamela Díaz instala el misterio por eventual regreso a reality de televisión

03 may. 2024 - 12:02 hrs.

Pamela Díaz está atravesando un momento de gran popularidad actualmente. Además de ser influencer y conductora de un exitoso programa en YouTube, ahora es rostro de una conocida tienda del retail.

Así lo ha demostrado en sus redes sociales, protagonizando sesiones de foto y comerciales audiovisuales para promocionar una línea de ropa y las ofertas que hay por el Día de la Madre.

A través de su cuenta de Instagram, recientemente "La Fiera" instaló el misterio sobre una eventual participación en un reality, a pocos días de que finalizará el último encierro televisivo que protagonizó.

¿Pamela Díaz entrará a un reality?

En sus stories, la modelo compartió un video recopilatorio de sus mejores momentos en el extinto "Tierra Brava". Los registros la muestran fiel a su estilo, autodeclarándose como "el rostro más importante de este reality" y luciendo una corona en su cabeza.

Dicho video fue creado por la cuenta de Instagram @in.pamelafieraguaren —que también honra a Valentina "Guarén" Torres—, la que agregó el siguiente mensaje: "@pamelafieradiaz, te necesitamos en un reality, fiera".

Cuando la influencer reposteó esa historia en su cuenta, escribió "ya me iré...", dando a entender que, presumiblemente, podría sumarse a un show de telerrealidad, donde se encontraría con excompañeros como Luis Mateucci y "La Botota Fox", y otras figuras del espectáculo nacional.

"Ella es una referente para mí"

Hace pocos días, la hija que Pamela concibió con el exfutbolista Manuel Neira, Trini Neira, se refirió con palabras de orgullo sobre su madre, con ocasión del lanzamiento de una máquina tragamonedas de azar basada en la imagen de “La Fiera”.

"Como hija, la he visto pasar por todo. Así que, claro... verla en este punto, rostro de una máquina y de muchas cosas más, es muy bacán. Ella es un referente para mí, porque yo soy una persona bien vergonzosa y mi mamá ha sido increíble”, continuó.

La joven abordó otro punto muy importante de su vida: “Un hobby que me gusta mucho es la música. Todavía no me atrevo realmente, pero por ahí va. Mi mamá me ayuda harto, a sacar personalidad. Así que ahí vamos, en caminito a la cima”, confesó Neira.

