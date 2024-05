Familia de mujer perdida en Limache y nulos indicios en su búsqueda: "Da esperanza que esté viva en otro lado"

18 may. 2024 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se desarrolla la séptima jornada de búsqueda de María Elsira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años, que desapareció el pasado domingo desde un restaurante en Limache, región de Valparaíso, cuando celebraba el Día de la Madre junto a sus familiares.

La pericia más importante que se ha desarrollado desde ayer viernes fue el drenaje y rastreo del canal Waddington, ya que la hipótesis investigativa principal es que María Elsira se habría precipitado a sus aguas.

Sin embargo, estas labores, en las que trabajan voluntarios de Bomberos y personal de la Policía de Investigaciones (PDI), no han dado resultados positivos. Una cuestión que mantiene en vilo a la familia, pero que a la vez les da "esperanza" de que la mujer se encuentre en otro lugar.

Carla Hernández y María Contreras (Meganoticias/Redes Sociales)

"Estamos consternados"

Carla Hernández, nieta de María, ha estado constantemente acompañando la búsqueda de su abuela desde el pasado domingo y expresa la angustia por la que están pasando al no tener novedades, pese a los esfuerzos de los investigadores.

"Estamos consternados. Ayer pensamos que tendríamos alguna noticia de mi abuela y eso no pasó. El canal se rastreó de forma completa (...) y no llegaron a nada. No hubo ninguna noticia de mi abuela. Entonces, eso como que nos suma una angustia gigante", dice.

Hernández explica que este sábado se revisarán predios cercanos al canal, ya que al haberse abierto las compuertas para drenarlo, puede que el cuerpo de su abuela se haya sido arrastrado por las aguas a otro lugar.

"Esperamos que esto se aclare prontamente, porque de verdad es una angustia incesante, una angustia terrible y lo único que queremos como familia es que mi abuela aparezca", declaró visiblemente emocionada a Meganoticias Alerta.

"Luz de esperanza"

"Igual tenemos una luz de esperanza de que mi abuela esté viva en otro lugar y quizá nos esté escuchando hoy día y que aparezca pronto", dice Carla al basarse en las otras hipótesis que como familia tienen respecto de la desaparición de María.

Dentro de estas teorías, Carla explica que "ella podría haber salido del fundo, pero no por la puerta principal, sino que tendría que haber subido e ingresado por una puerta aledaña (...) no sabemos si sola o acompañada. También podría haber salido en un auto, aunque francamente es medio imposible porque se revisaron las cámaras y los autos que salieron cuando ella se perdió iban casi llenos".

Por otro lado, el hijo de María, José Luis Hernández, también se suma a las palabras de Carla, asegurando que pese a las pocas novedades, la esperanza de todo el grupo familiar no se pierde.

"En un principio no encontraron a mi mamá dentro del canal, entre que te da una congoja porque no se encontró, pero también te da la esperanza de que esté en otro lado", dice el hombre al declarar que como familia están "con el alma en un hilo" por la desaparición hace ya casi una semana de su madre.