Rodrigo "Gallina" se hizo un injerto de pelo para olvidar su complejo físico: "Soy frentón"

Rodrigo "Gallina" Avilés se sometió a una operación que, en el último tiempo, está ganando terreno en el mundo estético. Después de un año de reflexión y analizarlo, se realizó un injerto de pelo para aminorar su frente.

Autodeclarado como "frentón", se asesoró con su amigo Yohans Ogaz —conocido en redes sociales como @holasoycabezon—, quien se hizo el mismo procedimiento hace un par de meses. Al igual que él, el recordado exchico "Yingo" documentó el pre y posoperatorio para mostrarlo en su cuenta de Instagram.

"No tengo la pelada de franciscano ni la frente hasta la mitad de la cabeza, pero soy frentón y me veía más frentón cuando se me abría el pelo. Además, como el cabello me cae como chasquilla, mucha gente creía que era para tapar la frente y no me gustaba que se pensara eso", declaró el actual influencer.

Así fue el proceso del injerto de pelo a Rodrigo Gallina

Hace un año que Rodrigo hizo contacto con la clínica que atendió a Yohans para conocer acerca del proceso, pero la decisión tardó en tomarla, básicamente por desconocimiento.

Su pareja y también exparticipante de "Yingo", Karina León, fue clave para que se envalentonara: "Siempre me apoyó, fue positiva. Entendía que me acomplejaba que me agarraran para el leseo por la frente. El doctor me decía que la tendencia es que los que se ponen pelo terminan con sus parejas, pero yo no", expresó entre risas a LUN.

Antes de la operación, en las últimas semanas "Gallina" usó productos para fortalecer y engrosar su cabello, evitando su caída. Luego, el domingo 28 de abril le raparon su cabeza y el lunes por la mañana ya estaba en pabellón.

"Todo duró 12 horas. Hay dos tipos de procedimientos: uno en que te sacan un pedacito (con pelo) de atrás y te lo cosen; y el otro que es pelo a pelo, el que yo me hice. Te los sacan de la nuca, me pusieron como 8.000 pelos, que son como 3.500 folículos capilares", detalló.

La intervención considera anestesia local y manifestó que no sintió dolor: "Primero, me sacaron los pelos de atrás y ahí paramos, me dieron almuerzo y después volví a acostarme (en la camilla para reanudar la operación)".

¿Qué viene ahora para "Gallina"?

Actualmente, Avilés está siguiendo un riguroso cuidado para su cabeza. "Los primeros días son vitales, porque los pelos se están afirmando. Para lavarme, en la primera semana, tengo que preparar un recipiente con champú hipoalergénico (de bebé), hago espuma y me la pongo en el pelo. No me puedo refregar, después me enjuago y el lunes (6 de mayo) me sacan las costras", contó.

Esas costras le pica de repente, pero la recomendación es no rascarse, ya que puede pasar a llevar los folículos. Además, "tengo que dormir mirando el techo", para no interferir en el proceso de sujeción de su injerto.

Con respecto a lo que viene ahora para él, concluyó que aproximadamente en un mes y medio se verá un avance, pero precisa que "primero crecen los pelos injertados y después se caen, pero crecen de nuevo. El folículo bota ese pelo y empieza a crecer bien. Tengo controles durante todo el primer año".

