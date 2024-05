Fabio Torres: ¿Quién es su actual pareja y a qué se dedica hoy en día el famoso YouTuber?

03 may. 2024 - 10:15 hrs.

A mediados de 2012 un joven llamado Fabio Torres comenzó a ganar popularidad por el contenido que subía a su canal de YouTube. Con micrófono en mano, salía a las calles a hacer particulares preguntas o lo podíamos ver en curiosos eventos y fiestas masivas.

En ese contexto, más de uno de sus videos terminaron convirtiéndose en virales por las irreverentes conversaciones que surgían con los asistentes, pues muchos de ellos eran jóvenes bastante desinhibidos.

Sin embargo, atrás quedó esa época en la que podíamos verlo haciendo encuestas por las calles capitalinas, pues Torres ya no vive en Chile. Desde 2018 reside en Tokio, Japón, un país con el que está familiarizado, pues su padrastro es nipón y pasó gran parte de su infancia allá.

¿Quién es su actual pareja y a qué se dedica hoy Fabio Torres?

Actualmente, Fabio tiene 31 años y sigue ligado al mundo de YouTube. Desde que dejó Chile comenzó a subir videos de sus viajes a diversos países de Asía, enseñando sobre la cultura, la comida, lugares icónicos y curiosidades.

Pero no está solo, porque allá encontró el amor en una joven llamada Akachan, a quien conoció mediante una aplicación de citas. La pareja lleva cerca de cuatro años de relación y Fabio suele compartir imágenes de sus panoramas a través de su cuenta de Instagram, donde suma 237 mil seguidores.

Fabio Torres y su novia Akachan/Instagram

Consultado en 2019 por T13 sobre la razón que lo llevó migrar a otro continente, Torres señaló que "en Chile me aburría de hacer siempre lo mismo, así que decidí jugármela por ver la realidad de otros países".

Asimismo, se refirió al nuevo enfoque que le dio a su contenido: "Siempre quise grabar videos de viajes, antes había grabado algunos cuando me invitaban a otro país, pero no me había atrevido a jugármela al 100% por irme a vivir a otro lado. Cuando me fui tuve que vender mis cosas y empezar de nuevo, en muchos aspectos, pero al menos me siento mucho más entusiasmado".

Su canal suma más de 880 mil suscriptores y entre sus publicaciones, que suele hacer cada dos semanas, se puede ver a Fabio recorrer destinos como Tailandia, Corea del Sur y China.

