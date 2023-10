"Hicimos clic desde nuestro primer encuentro": Se enamoró de su repartidor de delivery y terminó casándose con él

04 oct. 2023 - 20:15 hrs.

Una curiosa historia de amor es la que protagoniza una mujer llamada Tanatsa Lucas, quien invitó a salir a un trabajador de delivery, a pesar de no tener idea de cómo era, y terminó casándose con él seis meses después.

En junio de 2020, la australiana de 30 años recibió una llamada que cambiaría su vida. Mientras esperaba el paquete de cubiertos que había comprado en la web, el repartidor, llamado Corey, la contactó para avisar que se encontraba afuera de su domicilio.

"Hicimos clic desde nuestro primer encuentro"

Aquella breve conversación telefónica impresionó a Tanatsa, que con solo escuchar la voz del hombre supo que quería conocerlo. "Me di cuenta de que había algo diferente en él", declaró la mujer, según Mirror.

La joven se armó de valor y le envió un mensaje de texto preguntándole si estaba soltero. Esa misma noche se reunieron en un bar para una cita en la que descubrieron que eran el uno para el otro.

Tanatsa Lucas y Corey/ SWNS.

Desde ese momento la relación avanzó bastante rápido. Sin planearlo, a los tres meses Tanatsa quedó embarazada de su primer hijo. Tras conocer la inesperada noticia, Corey le pidió que se casaran.

"Solo habían pasado seis meses desde nuestro primer encuentro, así que quedé impresionada, pero dije que sí", comentó la mujer.

La pareja contrajo matrimonio el 19 de diciembre de ese mismo año, en una boda que sorprendió a sus familiares.

"Simplemente, hicimos clic desde nuestro primer encuentro. La forma en que nos casamos fue muy rápida, mucha gente me dijo que no lo hiciera, pero no habría cambiado cómo sucedió todo por nada del mundo", afirmó Tanatsa.

En agosto de 2023, los novios dieron la bienvenida a su segundo hijo y aseguran que a pesar de lo desafiante que significa ser padres, son muy felices juntos. "Nos amamos aún más", concluyó.

