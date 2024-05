"Aporreos hasta desmayarse": Madre revela maltrato al que habría sido sometido su hijo y otros conscriptos en Putre

11 may. 2024 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias, la madre de unos de los conscriptos afectados por la marcha militar en Putre que terminó con la muerte de Franco Vargas y mantiene a dos soldados hospitalizados, se refirió al estado de salud de su hijo y a cómo eran tratados en el regimiento.

¿Cuál es su actual estado de salud?

"El día de ayer (viernes) empezó sin fiebre. Le tomamos un escáner, porque el dolor en la costilla persiste, porque se le sentía como aire. Está con inhaladores todavía, está con prednisona, con ibuprofeno, antiinflamatorios, pero bastante mejor a cómo estaba el sábado cuando lo saqué del regimiento", comenzó señalando Nicole Ortega, madre de Ariel Indo.

"Venía con mucho dolor en sus costillas, venía en sus dedos con pus, venían infectados. El alcalde de Arica gestionó la atención en el SAR, le tomaron radiografía y lo dejaron con inhalador y corticoides", agregó.

"Queremos que busquen a las personas que de verdad tomaron malas decisiones"

Nicole aseguró que ella y las madres de los conscriptos afectados no buscan la salida del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, aunque aclaró que "lo que sí queremos es que le den énfasis de buscar a las personas que de verdad tomaron las malas decisiones".

Al respecto, explicó que "se está perjudicando a los cabos", pues asegura que se les está acusando injustamente. "Nosotras hasta hoy día estamos muy agradecidas, porque, de no haber sido por ellos, muchos de los chicos que estaban en enfermería no hubiesen recibido medicamentos ni hubiesen comido", expuso.

Por el contrario, apuntó sus dardos hacia un teniente en particular. "Al que yo siempre me he referido y que ya lo apartaron de sus funciones, fue a Wolk. Él era competitivo, él iba al lado de Franco y no le prestó la ayuda. Está pagando el cabo Gutiérrez, el cabo Alvear y Fritz, por algo que ellos no hicieron", declaró Nicole.

"De hecho, mi hijo me dice 'Fritz le hizo reanimación a Franco y él lloraba'. Wolk fue el que le dijo 'Te morí, te morí, nomás po' (sic)'. Esas fueron las palabras de él, cero comprensión. Si tienes un soldado que está bajo tu mando, tú tienes que velar porque ese soldado esté en las mejores condiciones", relató.

¿Cómo se trataba a los conscriptos durante el regimiento?

"Cada vez que los chicos llegaban tarde, los sacaba a un lado, los aporreaba y se iban desmayando en el camino, y ahí los dejaba tirado. Y cuando los retornaba, no les daba comida", afirmó Nicole sobre cómo era el trato que los conscriptos recibían en el regimiento.

Durante la entrevista, recordó parte del relato de su hijo. "Cuando estaban en campaña, ya había algunos que estaban medios enfermos, entonces cuando salíamos a instrucción y teníamos que subir a cerros... cuando los chicos no podían, pasaba un camión que recogía a los que se desmayan o quedaban en el camino".

En cuanto a lo ocurrido el sábado 27 de abril, día en que se produjo el hecho fatal, la mujer afirmó que a los conscriptos "los levantaron a las 4 y media de la mañana. La implementación de abrigo estaba, el tema es que no los dejaron utilizarla. Solamente alcanzaron a ponerse una polera, la camisa, la coipa y unos guantes".

Según su hijo y lo que arrojó el informe médico, lo más probable es que "todos tendrían que haber estado apunados. No hay otra explicación para los dolores de cabeza y los vómitos que tenían. Los bañaron con un camión aljibe. A lo mejor los chicos pueden haber tomado agua del camión. Él me dice que no tomó, por eso no presentó problemas estomacales, pero los otros chicos lo más probable es que sí".

"Se desquitaba con nosotros"

"Él me dice 'mamá, nosotros sabíamos a lo que íbamos. Esto fue planeado de siempre, sabíamos que a uno lo preparan para resistir condiciones extremas. Pero, a pesar de que teníamos la implementación, no nos dejaban ocuparla", reveló Nicole.

"Cuando el teniente se enojaba, debido a que llegábamos tarde y éramos una de las escuadras más lentas, se desquitaba con nosotros.Y esos eran los aporreos hasta desmayarnos", contó su hijo, según el testimonio entregado por su madre.

Los malos tratos incluso ocurrían en el almuerzo. "Dice que un día le dieron unos tallarines que era como un puré, era una masa con grasa, y que iba acompañado de una carne cuyo olor era como a perro muerto. Si estaban castigados, no se podía tomar agua", declaró la mujer.

Y los episodios suman y siguen. También ocurrían cuando intentaban dormir: "Dice que una noche los pescaron (sic), porque dos chicos estaban llorando, ya que se querían ir. Esperaban a que se quedaran dormidos y los levantaban a los 10 minutos. Cuando estaban todos dormidos, les pedían que se levantaran. Así los tuvieron hasta las 4 de la mañana", agregó Nicole.

De hecho, el día de la marcha que terminó con la muerte de Franco Vargas, uno de los soldados habría recibido golpes en su cabeza presuntamente por parte de Wolk, hecho que fue presenciado por el hijo de la entrevistada.

"Como los demás tenientes se burlaban de Wolk porque los chicos no cumplían con el requerimiento, él se desquitaba con ellos", afirmó la madre del conscripto, motivo por el que exige que "él tiene que pagar, no los demás".

Acusa haberse sentido presionada de firmar documento

Durante la conversación con Meganoticias, la mujer también acusó haberse sentido presionada al momento de firmar un documento, en el que supuestamente se desligaba al Ejército de responsabilidades por apremios ilegítimos de carácter físico y psicológico.

Nicole aseguró que cuando viajó hasta el regimiento en Putre para estar cerca de su hijo, lo hizo en la mañana, y durante todo el día debió hacer una serie de trámites que el Ejército le solicitó. Ya en la noche, cansada, llegó el momento de firmar.

"Durante ese día fueron trámites, trámites y trámites, y cuando fui a firmar, había más de 15 soldados alrededor mío", recordó.

"Cualquier mamá, en la situación que estábamos nosotras, sin saber qué podía pasar... En ese momento, si decíamos que no firmaríamos el documento, cuánto costaba pescar a los chicos, llevarlos adentro, ¿y qué hubiese pasado? Nosotros ni siquiera nos hubiésemos enterado. Era el mayor miedo que teníamos en ese momento. La cosa era sacar a los chicos de ahí", argumentó Nicole sobre su decisión de firmar el escrito.

