Le negaron la entrada a partido de béisbol por ir con su "caimán de apoyo emocional"

03 oct. 2023 - 13:26 hrs.

Un fanático de los Phillies de Filadelfia, equipo de béisbol de Estados Unidos, llegó hasta el estadio Citizens Bank Park para ver el partido de su club favorito.

Sin embargo, el hombre no pudo ingresar al recinto, ya que iba acompañado de su caimán, un animal que tiene como "apoyo emocional".

Caimán no pudo entrar a estadio de béisbol

Joie Henney fue a ver el partido de los Phillies contra los Piratas de Pittsburgh que se llevó a cabo el pasado miércoles 27 de septiembre.

No obstante, Henney, quien tiene 70 años y padece cáncer, iba acompañado de su caimán de "apoyo emocional" llamado Wally. Al llegar al estadio, el hombre quedó sorprendido cuando se le impidió la entrada porque ese tipo de animales está prohibido.

Según Joie, "Wally ya había asistido a otros partidos de béisbol, así que asumimos que estaba bien. Nunca preguntamos ni verificamos, pero solo permiten la entrada al estadio a animales de servicio, como perros, pero no a animales de apoyo emocional".

Wally, caimán de apoyo emocional

"Está prohibido"

Desde el complejo deportivo aclararon que sus políticas establecen que, "los perros de servicio certificados o en entrenamiento para huéspedes con necesidades especiales son bienvenidos. Todos los demás animales están prohibidos".

A pesar de negarle el ingreso, el dueño del reptil asumió las condiciones. "Ellos tienen sus reglas y nosotros debemos seguirlas. No puedo imponer mis reglas".

Henney lleva 30 años trabajando con caimanes y se dedica a rescatar a esta especie. Hace seis años recibió a Wally luego que un amigo se lo trajera desde Florida debido a una sobreabundancia que existía en la zona.

El caimán tiene su propia cuenta de Instagram donde cuenta con más de 32 mil seguidores y hasta duerme en la misma cama de su dueño. "No muestra enojo. No es agresivo. No lo ha sido desde el día en que lo atraparon. Ha sido bastante diferente a cualquier caimán con el que haya tenido contacto", asegura.

