Se burló de hinchada rival al mostrar foto de niño que murió de cáncer: Se quedó sin trabajo y arriesga prisión

02 oct. 2023 - 17:45 hrs.

Un acto totalmente repudiable protagonizó un hincha de un equipo de fútbol inglés que se burló de la fanaticada rival, mostrando la imagen de un niño que en 2017 falleció de un neuroblastoma, un extraño tipo de cáncer.

El sujeto fue captado exhibiendo la fotografía del menor en su celular y causó el enojo no solo de la familia del pequeño, sino también de un exfutbolista y de representantes de la justicia en Reino Unido.

Ir a la siguiente nota

Recientemente, se supo que la empresa en la que el cuestionadohombre se desempeñaba como limpiador de ventanas lo despidió por lo ocurrido. Ahora, sin trabajo, espera una sentencia que se conocerá en noviembre.

La imagen que se ganó el repudio de Reino Unido

El hombre en cuestión es Dale Houghton: el viernes 29 de septiembre, durante el partido entre Sheffield Wednesday y Sunderland, se burló de la hinchada rival mostrando una imagen de Bradley Lowery, quien murió cuando tenía apenas 6 años de vida.

La historia del pequeño conmocionó al mundo del fútbol, pues a su corta vida atravesó serios problemas de salud que contemplaron un extenso proceso médico.

Dale Roughton mostrando la foto de Bradley Lowery para burlarse de la hinchada del Sunderland (Daily Mail)

Sus últimos años los vivió ligado al deporte rey: como hincha reconocido del Sunderland, el equipo lo invitaba a entrar con los jugadores a la cancha. Así entabló amistad con el entonces delantero del club Jermaine Defoe, a quien acompañaba incluso en partidos internacionales de la Selección de Inglaterra.

Cuando la historia de Bradley se hizo pública, se organizó una colecta que recaudó más de un millón de libras esterlinas (en pesos chilenos, más de 1,1 mil millones) para curar su enfermedad, pero el corazón de Bradley se apagó tempranamente.

Bradley Lowery en los brazos de su amigo, el exfutbolista Jermaine Defoe (Daily Mail)

Lo que hizo fue "imperdonable" para la familia del niño

Tan grave fue lo que protagonizó, que el hombre de 31 años fue citado a tribunales por su autoría en un delito catalogado "de orden público". En la instancia estaba la madre de Bradley, Gemma Lowery, haciendo una sentida declaración.

"Esta imagen me hizo sentir muchas emociones. Me resulta difícil expresarlo con palabras. No solo es una falta de respeto hacia Bradley, sino también hacia otras personas que están pasando por el trauma emocional de lidiar con el cáncer", expresó la mujer.

Agregó que "me molesta que estos dos hombres (Dale y su acompañante) hayan usado esta imagen para obtener una reacción de los fanáticos del Sunderland. Fue imperdonable".

Bradley junto a sus padres: Carl y Gemma (Daily Mail)

Por otra parte, Jermaine Defoe, el futbolista que aseguró que Bradley se había convertido en su mejor amigo antes de morir, manifestó que "estoy consternado y entristecido por lo que hizo (Houghton)"

"Mis pensamientos en este momento están con Gemma y Carl (los padres de Bradley). Insto al público a apoyar a la familia. Bradley fue uno de los niños más inspiradores que este mundo haya visto jamás y nunca dejará de inspirarnos. Te amamos y extrañamos, Brad", añadió.

Dale Roughton arriesga cárcel por lo protagonizado (Daily Mail)

Habría estado drogado cuando mostró la foto de Bradley

Junto con admitir el delito que cometió, Dale señaló ante el magistrado de Sheffield que supuestamente estaba drogado con cocaína al momento de exhibir la foto del niño.

Su abogada, Connie Combs, aseguró que el sujeto se sentía "disgustado" con lo que hizo y que "hubo muchas incitaciones mutuas" entre fanáticos del Sunderland y el Sheffield Wednesday "que llevaron a su deplorable decisión de mostrar la imagen".

Tras el juicio, Dale obtuvo la libertad bajo fianza y deberá respetar dos prohibiciones: no asistir a ningún partido de fútbol y mantenerse alejado del estadio en donde su equipo, el Sheffield Wednesday, hace de local.

El próximo 17 de noviembre será la lectura de su sentencia, la que podría contemplar una pena de cárcel.

Todo sobre Sucesos