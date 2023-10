Joven lleva un año en coma tras consumir batido de proteínas: Familia acusa una "serie de negligencias médicas"

02 oct. 2023 - 15:25 hrs.

La vida de Marta Pérez tuvo un cambio radical el 28 de septiembre de 2022, día en que consumió un batido de proteínas luego de ir al gimnasio con una amiga.

La joven de 19 años, oriunda de Ibi, en España, entró en coma luego de que el batido le provocara una reacción alérgica y un shock anafiláctico.

"Una serie de negligencias médicas"

Antes de probar este preparado, Marta preguntó si es que tenía pistachos, ya que es alérgica a este fruto seco y, como le dijeron que no, decidió beberlo. Un rato después comenzó a sentirse mal y acudió a un centro asistencial, desde donde la enviaron de vuelta a su casa.

Posteriormente, su madre, María Verdejo, se percató de que Marta no estaba bien y la llevó hasta el recinto de salud, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que la llevó a permanecer tres meses en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital.

La madre apunta a que hubo "una serie de negligencias médicas", sobre todo, en la primera atención de su hija. "No tenían que haberla mandado a casa y no se siguieron los protocolos para casos de shock anafiláctico, como ocurría con mi hija. De haber trabajado bien, esto no hubiera pasado", indicó Verdejo.

"Hace un año de todo esto y duele"

Actualmente, Marta lleva un año en coma y está internada en un centro privado de Valencia, donde recibe tratamiento de neurorehabilitación. Sin embargo, la familia ha tenido que realizar diversas solicitudes para que continúe con ese tratamiento y no sea enviada a casa.

"Ves su recorrido y sus avances y estás contento, pero a la vez estás triste. Hace un año de todo esto y duele", señaló la madre de Marta a Telecinco.

María no pierde las esperanzas de que su hija salga del coma y sueña con volver a escuchar un "mamá, estoy aquí" de parte de ella.

Marta Pérez actualmente cuenta con un permiso que autoriza que sea trasladada en ambulancia desde el hospital de Valencia, hasta su casa en Ibi, los fines de semana, donde continúa recibiendo terapia con los especialistas contratados por su familia.

