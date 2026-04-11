Medios iraníes anuncian el comienzo de las negociaciones con EEUU en Pakistán

11 abr. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Los medios de comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel. No precisan la agenda ni el formato, es decir, si son directas o indirectas.

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Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el inicio del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".

EEUU niega haber aceptado la liberación de activos iraníes en el extranjero

Un alto funcionario estadounidense desmintió el sábado una información según la cual Washington había aceptado liberar activos iraníes en el extranjero embargados por las sanciones impuestas por Donald Trump, una de las condiciones impuestas por la república islámica para sentarse a la mesa de negociación.

Las delegaciones iraníes y estadounidenses se encuentran en Islamabad, capital de Pakistán, para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán había declarado anteriormente que cualquier acuerdo para el cese definitivo de los combates debía incluir el desbloqueo de los activos iraníes y el fin de la guerra de Israel contra Hezbolá en el Líbano.

Una "fuente iraní de alto rango" declaró a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de anonimato, que Estados Unidos había acordado descongelar los activos para que los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reabra el paso por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial.

Un alto funcionario estadounidense dijo en un comunicado emitido por la Casa Blanca: "Falso".

El sábado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Islamabad, según informó el gobierno de Islamabad, añadiendo que las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio habían "comenzado".