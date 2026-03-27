El Ojo del Sahara: El particular "regalo de la naturaleza" que despertó el interés de los científicos

27 mar. 2026 - 17:56 hrs.

Múltiples teorías han surgido luego de que la NASA tomara unas fotografías de una particular rareza ubicada en África: la Estructura Richat o popularmente conocida como "Ojo del Sahara", mide más de 50 kilómetros, según calculó la agencia espacial.

En un principio, los científicos y astronautas que se dedicaron a estudiar e investigar la rareza geológica del desierto teorizaban con que se trataba de un antiguo vestigio de la caída de un meteorito, pero luego de años observándolo, determinaron que solo es "un regalo de la naturaleza".

El "Ojo del Sahara": ¿Qué es y por qué llama la atención?

Sus particulares tonos azules, verdes y amarillos resaltan completamente en las imágenes espaciales tomadas por la NASA, y gracias a diversos trabajos tecnológicos, sus registros son cada vez más impresionantes.

El "Ojo del Sahara". / Créditos: Shutterstock

Luego de diferentes estudios, se determinó que el "Ojo del Sahara" es un anticlinal: un pliegue de corteza que muestra estratos más antiguos del núcleo de la Tierra y que está erosionado de rocas sedimentarias en diferentes capas; por eso se debe la diferencia de colores y formas.

Según la NASA, el gigante ojo del desierto se impone ante las dunas debido al viento del noreste que recorre la zona, formando así en el extremo derecho grandes acantilados de rocas y una especie de "muralla" para que la arena no lo tape.

El "Ojo del Sahara". / Créditos: NASA.

Además, se ha formado principalmente por el levantamiento de un "domo geológico": la corteza terrestre sufre un constante abombamiento de su capa que empuja a otras hacia arriba, y con el paso de los años se ha ido notando aún más el fenómeno natural.