Último día para postular al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y con Discapacidad: ¿Quiénes pueden optar al beneficio?

08 oct. 2026 - 07:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recordó que este jueves 8 de octubre finaliza el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad 2026.

Este apoyo estatal permite cofinanciar hasta el 90% del valor mensual del arriendo a personas de 60 años o más, así como a mayores de 18 años con discapacidad acreditada que pertenezcan hasta el 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

La convocatoria nacional contempla una inversión pública orientada a beneficiar a 3.270 familias y personas en todo Chile.

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite se puede efectuar de dos maneras:

En línea : A través del sitio web oficial www.minvu.cl ingresando con la ClaveÚnica.

: A través del sitio web oficial www.minvu.cl ingresando con la ClaveÚnica. Presencial: En las oficinas del Serviu a lo largo del país o en entidades públicas con convenio. Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento, se permite postular mediante un representante portando un poder simple (sin necesidad de trámite notarial).

Requisitos

Edad y condición : Tener 60 años o más (o cumplirlos durante este año) o ser mayor de 18 años con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad.

: Tener 60 años o más (o cumplirlos durante este año) o ser mayor de 18 años con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Tramo social : Pertenecer al 70 % del Registro Social de Hogares.

: Pertenecer al 70 % del Registro Social de Hogares. Ingresos: Acreditar un ingreso mínimo familiar de 5 UF (aprox. $204 mil pesos).

No se exige ahorro mínimo y no es obligatorio estar arrendando una propiedad al momento de postular.

Además, se otorga puntaje adicional por tramos de edad, situación de discapacidad y a quienes registren en su hogar a una persona cuidadora en el RSH.

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