Último día para postular al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y con Discapacidad: ¿Quiénes pueden optar al beneficio?
- Por Diego Alonzo
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recordó que este jueves 8 de octubre finaliza el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad 2026.
Este apoyo estatal permite cofinanciar hasta el 90% del valor mensual del arriendo a personas de 60 años o más, así como a mayores de 18 años con discapacidad acreditada que pertenezcan hasta el 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
La convocatoria nacional contempla una inversión pública orientada a beneficiar a 3.270 familias y personas en todo Chile.Ir a la siguiente nota
¿Cómo realizar la postulación?
El trámite se puede efectuar de dos maneras:
- En línea: A través del sitio web oficial www.minvu.cl ingresando con la ClaveÚnica.
- Presencial: En las oficinas del Serviu a lo largo del país o en entidades públicas con convenio. Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida o dificultades de desplazamiento, se permite postular mediante un representante portando un poder simple (sin necesidad de trámite notarial).
Requisitos
- Edad y condición: Tener 60 años o más (o cumplirlos durante este año) o ser mayor de 18 años con discapacidad inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad.
- Tramo social: Pertenecer al 70 % del Registro Social de Hogares.
- Ingresos: Acreditar un ingreso mínimo familiar de 5 UF (aprox. $204 mil pesos).
No se exige ahorro mínimo y no es obligatorio estar arrendando una propiedad al momento de postular.
Además, se otorga puntaje adicional por tramos de edad, situación de discapacidad y a quienes registren en su hogar a una persona cuidadora en el RSH.
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