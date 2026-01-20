Pensión de gracia: ¿En qué caso no recibirás el beneficio?

20 en. 2026 - 13:00 hrs.

En escenarios excepcionales, una de las decisiones que puede tomar el Presidente de la República es el otorgamiento de la pensión de gracia, que se paga de forma vitalicia, o por un tiempo definido.

Entrega un monto variable y fijado en ingresos mínimos no vinculados al trabajo. No es heredable, tampoco otorga atención gratuita en Fonasa ni aumenta con beneficios adicionales, según ChileAtiende.

¿En qué casos no se recibe la pensión de gracia?

Si bien la pensión de gracia se entrega por mérito, catástrofe o incapacidad para subsistir, esta no podrá otorgarse en los siguientes casos:

Si ya tiene otra pensión de gracia.

Si ya tiene una Pensión Básica de Invalidez o Vejez y la comisión evaluadora considera que no es “muy bajo”.

Si la comisión considera que no cumple los requisitos de mérito, catástrofe o incapacidad para la subsistencia, tras revisar los antecedentes de salud o financieros.

¿Quiénes pueden recibir la pensión de gracia?

Esta ayuda está destinada para quienes cumplan con los siguientes requerimientos, acreditados por la comisión y/o un asistente social:

Personas con méritos destacados: quienes hayan prestado servicios distinguidos o realizado actos meritorios que beneficien directamente al país.

quienes hayan prestado servicios distinguidos o realizado actos meritorios que beneficien directamente al país. Afectados por catástrofes o accidentes: individuos que enfrentan circunstancias extraordinarias derivadas de un accidente o catástrofe pública que justifiquen el apoyo.

individuos que enfrentan circunstancias extraordinarias derivadas de un accidente o catástrofe pública que justifiquen el apoyo. Personas con incapacidad laboral: quienes se encuentren incapacitados o tengan graves dificultades para realizar labores remuneradas, lo cual ponga en riesgo su subsistencia y la de su familia.

quienes se encuentren incapacitados o tengan graves dificultades para realizar labores remuneradas, lo cual ponga en riesgo su subsistencia y la de su familia. Situaciones especiales fundamentadas: Personas que atraviesen otras condiciones particulares, siempre que estas estén debidamente justificadas para ameritar el beneficio.

¿Cómo solicitar la pensión de gracia?

Se realiza mediante una carta dirigida al Presidente de la República. Este documento debe ser claro y contener los datos de contacto del solicitante: nombre completo, RUN, domicilio, teléfono y firma.

Deben detallarse los motivos de la solicitud y adjuntar la documentación que los certifique. Se presenta en una Delegación Presidencial Regional o Provincial correspondiente al domicilio, o en la Unidad de Pensiones de Gracia (Región Metropolitana).

