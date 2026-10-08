Con Leo Rey, Franco Simone y Sinaka: Confirman la parrilla completa de la Expo Quillota 2026

08 oct. 2026 - 12:58 hrs.

La Municipalidad de Quillota, en conjunto con Mega, revló la programación artística para la 26° edición de la tradicional Expo Quillota "Yo Creo en Quillota".

El evento, que se consolidó como uno de los encuentros culturales, gastronómicos y de emprendimiento más importantes de la Región de Valparaíso, se llevará a cabo entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

La gran novedad del anuncio fue la confirmación de la Noche Internacional, agendada para el viernes 30 de octubre.

La jornada estará encabezada por el célebre cantante italiano Franco Simone. Además de él, estará Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga y referente de la cumbia trasandina, y el comediante internacional Esteban Duch, recordado por su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar.

Programación por día en el escenario principal

El show en el escenario principal comenzará cada noche a partir de las 21:30 horas (a excepción del bloque infantil del domingo):

Jueves 29 de octubre

Claudio & Marcelo

Los Vásquez

Sinaka

Viernes 30 de octubre (Noche Internacional)

Franco Simone

Esteban Duch (Humor)

Rodrigo Tapari

Sábado 31 de octubre

Leo Rey

Microbio Caluga (Humor)

Bayron Fire

Domingo 1 de noviembre

Christell (Presentación especial infantil a las 17:00 hrs.)

Alanys Lagos

Melón y Melame junto a Paty Cofré (Humor)

Los Charros de Lumaco

Más de 300 expositores y venta de entradas

Además de la música y el humor, la feria productiva reunirá a más de 330 expositores de Chile y Argentina, con una variada propuesta gastronómica, artesanías y atracciones familiares.

El alcalde de Quillota, Luis Mella Gajardo, extendió la invitación a vecinos y turistas de todo el país a disfrutar de este fin de semana largo en la comuna.

Las entradas ya están disponibles en Ticketplus.cl (pincha aquí) y presencialmente en puntos habilitados como el Centro de Pagos Municipal (Maipú 330), Mall Quillota Paseo Shopping, Delegación Municipal de San Pedro y las boleterías del estadio durante los días del evento.

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