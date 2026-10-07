Muere cantante Piero a los 81 años: Histórico intérprete de tema "Mi Viejo"

07 oct. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

El cantautor argentino Piero De Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años, según informaron medios internacionales durante esta jornada.

El artista, nacido en Italia en 1945 y radicado posteriormente en Argentina, desarrolló una extensa trayectoria ligada a la canción popular. Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Llegando llegaste”.

La noticia fue comunicada también a través de la cuenta personal de Instagram de Piero, en una publicación realizada a nombre de su familia y amigos.

Artista atravesaba una grave situación de salud

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", comunicaron.

"Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", añadieron.

Finalmente, cierran el mensaje con un sentido de agradecimiento: "Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero".

A su vez, fuentes cercanas al entorno del artista confirmaron al diario argentino La Nación que el cantautor atravesaba una situación de salud grave durante sus últimos días.

Según dicha información, Piero se encontraba internado en el Hospital Italiano al momento de su fallecimiento.