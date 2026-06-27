Fabricio Vasconcelos reaparece tras meses alejado de las redes: Fue visto durante vacaciones familiares en Brasil

27 jun. 2026 - 18:15 hrs.

Después de varios meses sin apariciones públicas, Fabricio Vasconcelos volvió a ser visto en redes sociales. El brasileño apareció en una historia de Instagram publicada por Mariela Román, quien ha compartido distintos momentos de sus vacaciones familiares en Cumbuco, Brasil.

En las imágenes, el exintegrante de Porto Seguro participa de una actividad recreativa junto a sus hijas, dejando atrás el prolongado bajo perfil que mantuvo desde que dejó de publicar en sus plataformas digitales.

Las imágenes que marcaron su regreso

En los días previos, Mariela Román había difundido registros del viaje mostrando únicamente a sus hijas, por lo que varios seguidores se preguntaban si Fabricio también formaba parte de las vacaciones.

La duda quedó resuelta con una historia en la que el bailarín aparece disfrutando junto a las niñas en una atracción acuática, siendo esta su primera aparición pública desde que se alejó de las redes sociales.

Reaparece tras meses de bajo perfil

La reaparición ocurre meses después de la controversia que involucró a Fabricio Vasconcelos por una supuesta infidelidad con la modelo Agustina Cabañas, situación que generó una amplia cobertura mediática y tras la cual dejó de mantener actividad en su cuenta de Instagram.

Hasta ahora, el bailarín no ha retomado las publicaciones en su perfil ni ha realizado declaraciones públicas sobre ese episodio.

Continúan las especulaciones sobre su relación

Las imágenes también volvieron a instalar las especulaciones sobre el presente de la relación entre Fabricio Vasconcelos y Mariela Román.

Si bien ambos aparecen compartiendo las vacaciones junto a sus hijas, ninguno se ha referido públicamente a una eventual reconciliación.

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