Teatro, selva interactiva y pista de hielo: Los panoramas gratuitos en Quilicura para estas vacaciones de invierno

26 jun. 2026 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

El precio de las vacaciones de invierno para muchas familias es el aburrimiento en casa o la ansiedad de un presupuesto que no alcanza para ir al cine o hacer otros panoramas que requieren dinero. Es por eso que la Municipalidad Quilicura dispuso de una programación gratuita para romper con la rutina.

Entre el 25 de junio y el 5 de julio, el Centro Cultural Municipal de Quilicura, ubicado en avenida O’Higgins 281, será el punto de encuentro de la iniciativa “Llueve Cultura en Quilicura: Un invierno lleno de Teatro, Selva y Hielo”, una propuesta pensada para distintos públicos y edades.

Teatro como primer capítulo del invierno cultural

El recorrido comienza con el Ciclo Familiar de Quilicura Teatro, que se desarrollará entre el 25 y el 28 de junio a las 19:00 horas en el domo del Centro Cultural. El acceso será por orden de llegada y con cupos limitados.

Durante esos días se presentarán distintas obras: “Golden: Las Guerreras K-Pop, el tributo” los días 25 y 28; “Niña Alien II, nuestros orígenes cósmicos” el 26; y “El gigante egoísta” el 27, dando forma a un inicio marcado por funciones pensadas para el público familiar.

Selva Viva

En paralelo, entre el 25 y el 28 de junio, se desarrollará “Selva Viva: es salvaje aprender”, una experiencia interactiva liderada por el entomólogo y divulgador Alfredo Ugarte. La actividad estará abierta entre las 12:00 y las 18:00 horas.

El espacio permitirá el encuentro con más de 30 especies de animales, en una propuesta que mezcla aprendizaje y exploración en torno a la biodiversidad, con un enfoque participativo para todas las edades.

Una pista de hielo como cierre de la programación

El invierno cultural en Quilicura tendrá su cierre con una pista de patinaje sobre hielo, disponible entre el 30 de junio y el 5 de julio. El espacio funcionará de 12:00 a 21:00 horas entre el 30 de junio y el 4 de julio, y de 12:00 a 18:00 horas el 5 de julio.

La actividad contará con cupos limitados y reserva previa, lo que la convertirá en una de las principales atracciones de la programación de invierno.

Reservas y acceso a las actividades

Tanto Selva Viva como la pista de hielo requerirán inscripción online a través de corpoquilicura.cl.

Debido a la alta demanda esperada y los cupos limitados, la organización recomendó realizar la inscripción con anticipación para asegurar un lugar en las actividades.

El sentido de la iniciativa

En el cierre de la programación, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, resumió el espíritu de la propuesta señalando que “como Alcaldía Ciudadana creemos que la cultura, la recreación y compartir en familia son derechos que deben estar al alcance de todas y todos, sin importar los recursos económicos o la distancia”.

También agregó que “nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades culturales y recreativas de calidad a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a nuestros niños y niñas, que merecen vacaciones felices y entretenidas para recordar siempre”, reforzando el enfoque de una temporada de invierno pensada para el disfrute colectivo.

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