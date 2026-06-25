¿Buscas panoramas para vacaciones de invierno? Así es la experiencia inmersiva de Van Gogh que llega a Santiago

25 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Las vacaciones de invierno son una oportunidad ideal para compartir en familia y encontrar actividades distintas y entretenidas.

En ese contexto, una de las alternativas que busca captar la atención de grandes y pequeños es "Van Gogh en Vivo: La Experiencia Real", una muestra inmersiva que promete combinar arte, tecnología y entretención.

Además, con motivo de las vacaciones de invierno, los organizadores anunciaron descuentos especiales en las entradas y promociones pensadas para grupos familiares.

Horarios y ubicación

"Van Gogh en Vivo: La Experiencia Real" se encuentra en Cenco Florida, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna 6100, y los horarios son los siguientes:

Lunes a viernes: de 10:00 a 20:00 horas.

Fines de semana y festivos: de 11:00 a 21:00 horas.

El recinto cuenta con estacionamiento, accesibilidad universal y espacios aptos para coches de bebé, facilitando la visita para familias con niños pequeños.

Entradas con descuentos durante vacaciones de invierno

Los organizadores informaron que durante estas vacaciones los tickets cuentan con precios rebajados y beneficios adicionales para las familias.

Las entradas están disponibles desde los $11.990 y pueden adquirirse tanto en boletería como a través de la plataforma Fever.

Además, existen promociones especiales que incluyen paquetes familiares, pulseras luminosas y merchandising exclusivo para los asistentes.

Una experiencia para toda la familia

La muestra invita a recorrer espacios donde las pinturas cobran vida mediante efectos visuales, sonidos envolventes y tecnología inmersiva.

Uno de los principales atractivos son los actores en vivo que acompañan el recorrido, interactuando con el público y transformando la visita en una experiencia participativa para niños y adultos.

También destaca una sala dedicada a los colores y una estación de realidad virtual que permite a los asistentes sumergirse en algunas de las obras más famosas del artista.

Desde conversar con Van Gogh hasta entrar en sus cuadros

Entre las actividades más llamativas figura un antiguo teléfono que permite a los visitantes "hablar" con Van Gogh, sumando un componente lúdico al recorrido.

Asimismo, la experiencia incorpora espacios interactivos donde los asistentes pueden conocer más sobre la historia del pintor y el significado detrás de sus creaciones.

La propuesta está diseñada para todas las edades y tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Para quienes buscan un panorama diferente durante estas vacaciones de invierno, la muestra aparece como una alternativa que mezcla cultura, tecnología y entretenimiento en una experiencia pensada para disfrutar en familia.