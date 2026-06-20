Los veterinarios no lo dudan: Los gatos mejoran su conducta cuando los dejan salir a la calle de forma supervisada

20 jun. 2026 - 19:15 hrs.

En la actualidad, muchos dueños de gatos han optado por la modalidad "indoor", es decir, mantener a sus mascotas dentro de sus hogares sin tener contacto con el exterior. Esta decisión busca prevenir accidentes, peleas con otros animales y la transmisión de diversas enfermedades.

Sin embargo, investigaciones recientes indican que permitir que los felinos tengan contacto con el aire libre de manera supervisada podría aportar beneficios para su salud física y mental.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science analizó el comportamiento de distintos gatos antes y después de incorporar paseos al exterior bajo supervisión.

Según especialistas, los gatos son animales naturalmente curiosos y necesitan estímulos como nuevos olores, sonidos y contacto con distintos ambientes. Cuando estas necesidades no son cubiertas, algunos felinos pueden presentar estrés, aburrimiento o desarrollar conductas problemáticas dentro del hogar.

¿Cuáles son los beneficios?

Para los veterinarios, las salidas supervisadas pueden favorecer a los gatos en distintos aspectos:

Menor probabilidad de desarrollar conductas destructivas.

Más oportunidades para realizar actividad física.

Reducción del aburrimiento.

Mayor estimulación mental.

Disminución de algunos comportamientos asociados al estrés.

Riesgos de dejar salir a una mascota sin supervisión

Pese a los beneficios, los especialistas advierten que dejar salir a un gato sin ningún tipo de control puede exponerlo a diversos peligros, como atropellos, peleas con otros animales, intoxicaciones, contagio de enfermedades y otros riesgos asociados al entorno.

En esa línea, la directora médica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, Guisela Acuña, explica que los gatos que viven dentro del hogar pueden tener una mayor esperanza de vida.

“La expectativa de vida aumenta porque tienen los recursos de supervivencia a mano”, señaló la especialista.

De esta manera, los veterinarios recomiendan buscar un equilibrio entre seguridad y bienestar, permitiendo que los gatos puedan acceder a estímulos del exterior, pero siempre bajo condiciones controladas, como paseos con supervisión, uso de arnés o espacios protegidos.