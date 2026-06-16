La emotiva historia de Felipe Bianchi y su hija que lo eligió como papá a los 5 años

16 jun. 2026 - 18:25 hrs.

Hay historias de paternidad que no siempre necesitan un árbol genealógico para ser reales. La de Felipe Bianchi y su hija Elisa Undurraga Rojas es una de ellas.

El periodista deportivo conoció a la hija mayor de su pareja cuando ella tenía apenas tres años, en una galería de arte en Barnechea. Hoy, 27 años después, Elisa acaba de casarse y fue él quien tomó el micrófono en su matrimonio para dedicarle un discurso que hizo llorar a los 250 invitados.

Una niña de 5 años que tomó el teléfono para pedirle ser su hija

La historia tiene un momento bisagra que Felipe Bianchi nunca olvidó y que él mismo dejó registrado en una columna de la Revista Ya en 2001. Elisa tenía 5 años, estaba viendo El Rey León, y en un momento tomó el teléfono y llamó a Felipe para hacerle la pregunta más importante de su vida.

"Me pidió, sin preámbulos de gente grande, como a las nueve y media de la noche —no se me va a olvidar nunca la hora—, con un frío que se colaba por la ventana, lo más heavy que se le puede pedir a un hombre: Me pidió ser mi hija. Me eligió. Punto", escribió Bianchi en esa columna.

Años después, recordando ese primer encuentro en la galería de arte, el periodista reveló que la conexión fue casi inmediata. "No lo pensé nunca. No fue tema. Ella me pareció un amor. Yo andaba buscando ser papá, muy probablemente, y crear una familia. A los diez minutos ya era su papá", contó en una entrevista reciente en la Revista Sábado.

El papá "pesado" que le hacía hacer la cama

La paternidad de Bianchi ha sido como cualquier otra: la iba a buscar al colegio, iba a sus actividades y asumió sin problema el rol del que pone los límites. "Yo asumí más el rol del pesado. 'Elisa, haz tu cama. Sal del sillón'. Siempre como que me tocaba a mí", recordó en su escrito.

Con el tiempo llegaron Elena y Manuel, los hijos biológicos de Felipe y Teresa Undurraga, pero él asegura que la dinámica familiar nunca se alteró. "Siempre fueron los tres. Todas las Pascuas, todos los cumpleaños, todas las reuniones, eran los tres niños", afirmó.

"Felipe es mi papá. Me adoptó, me crió"

El pasado 4 de abril, Elisa se casó en una casona de Chicureo, y fue Bianchi quien tomó la palabra y la describió como "la amalgama, la aleación, la unión, el adhesivo para que todos sigamos juntos. Porque pese a que no coma pasta ni torta porque tienen gluten, pese a que sea reguetonera, que no le gusten los libros (...) la Elisa, seamos claros, es cosa seria. Un ejemplar fino, elegante y delicado como quedan pocos".

Elisa también tuvo palabras para él que resumen en pocas líneas lo que construyeron durante casi tres décadas. "Felipe es mi papá. Me adoptó, me crió y me ha cuidado siempre. Me formó, me educó y ha estado presente en cada una de las etapas importantes de mi vida".

"Felipe merece todo mi amor, admiración y agradecimiento por haber asumido el compromiso y la responsabilidad de criarme, cuidarme y educarme sin tener ninguna obligación de hacerlo. Lo hizo por decisión propia, por amor y por convicción", expresó.

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