Teletón busca voluntarios para sus 15 institutos: postulaciones abiertas hasta el 30 de junio

16 jun. 2026 - 18:56 hrs.

Teletón abrió su segundo proceso de postulación para el Voluntariado Permanente 2026, con el objetivo de sumar a personas que deseen aportar a la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Las postulaciones están abiertas hasta el 30 de junio a través del sitio web voluntariado-teleton.cl y buscan cubrir 380 vacantes en los 15 institutos de la institución, desde Arica hasta Aysén, requiriendo un compromiso de solo tres horas a la semana.

Requisitos, plazos y cupos por instituto

El voluntariado cumple un rol clave apoyando actividades de integración en espacios públicos (centros culturales, cines, parques) y realizando acciones de accesibilidad en hogares, como la construcción de rampas o la instalación de barras de sujeción.

Para postular, se debe ser mayor de 18 años, completar el formulario en línea y tener disponibilidad de tres horas continuas semanales (lunes a viernes de 09:00 a 18:00 o sábados de 09:00 a 14:00).

El proceso de selección, que se realizará entre junio y julio, consiste en entrevistas, una inducción general y capacitaciones específicas. A quienes avancen se les solicitarán certificados de antecedentes, de maltrato relevante y de inhabilidad para trabajar con menores.

La institución aclara que esta es una instancia de voluntariado y no una vía para prácticas académicas o postulaciones laborales.

Las vacantes disponibles por instituto son: Arica (20), Iquique (15), Antofagasta (20), Calama (25), Atacama (25), Coquimbo (25), Valparaíso (25), Santiago (60), Rancagua (20), Maule (15), Concepción (35), Temuco (25), Valdivia (20), Puerto Montt (20) y Aysén (30).

Una invitación a la acción y la transparencia institucional

Aldo Orrigoni, director nacional de Gestión Social y Voluntariado de Teletón, extendió la invitación: “Invitamos a todas las personas mayores de 18 años a sumarse. Solo se requiere una disponibilidad mínima de tres horas a la semana y muchas ganas de aportar. Es una experiencia profundamente significativa, donde cada persona puede contribuir desde sus propios talentos”.

Paralelamente, la institución está difundiendo su Memoria anual, que detalla los resultados del último año y está disponible en Teleton.cl. Este año, la cuenta pública incluye un sitio web interactivo con inteligencia artificial que permite consultar de forma simple sobre el trabajo, los institutos y el destino de los recursos.

Durante el último periodo, Teletón realizó 962.871 atenciones a 31.806 pacientes, recibió a 3.025 nuevos usuarios, efectuó 1.336 cirugías gratuitas y contó con una cifra récord de 6.738 voluntarios.