El emotivo homenaje de Gabriel Boric a su hija Violeta: Reconocida artista chilena le tatuó unas violetas

16 jun. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric reapareció recientemente en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes de una especial sesión de tatuaje junto a la artista chilena María León.

En los registros compartidos por la tatuadora se observa al exmandatario mientras se realiza un tatuaje de violetas, un diseño escogido como homenaje a su hija Violeta.

La propia artista reveló el significado detrás del dibujo a través de una publicación en sus redes sociales.

"Gracias por venir a homenajear a tu linda Violetita"

"Cosas lindas que me ha dado este oficio, conocer a gente tan diversa y, en este caso, que tanto admiro", escribió María León.

Posteriormente, agregó: "Gracias Gabriel por venir a homenajear a tu linda Violetita", dejando en evidencia el carácter personal y familiar del tatuaje.

Marialeontattoo Instagram

En las imágenes, Boric aparece recostado en un sillón utilizado para este tipo de procedimientos, observando con evidente emoción el trabajo realizado por la tatuadora.

Más tarde, León compartió nuevas fotografías de la jornada y escribió: "Suerte que me compré la camarita antes de esta sesión. Gracias Gabriel por venir, lo pasamos regio y tatuamos violetas".

La publicación rápidamente acumuló cientos de reacciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto del exmandatario y el significado detrás del diseño escogido.