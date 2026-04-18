Tras conocerse chats con Trini Neira: Marité Matus arremetió contra Camilo Huerta y asegura tener pruebas de "infidelidad"

18 abr. 2026 - 12:42 hrs.

Uno de los hechos que remeció el mundo del espectáculo nacional es la supuesta infidelidad que tuvo Camilo Huerta con Trinidad "Trini" Neira, acusación que hizo la exesposa del entrenador deportivo, la empresaria e influencer Marité Matus.

En un programa de Chilevisión, se expusieron los chats que tuvieron Huerta y Neira, conversaciones que datan del año 2023.

Marité Matus "barrió" con Camilo Huerta

Una vez que se expusieron los mensajes, el espacio televisivo se contactó con Marité Matus para saber su reacción, la que no estuvo exenta de polémicas y que dejó entrever que no hay una buena relación entre la expareja.

Matus fue sincera y reconoció que "me sorprende mucho escuchar la versión tan alejada de la realidad que yo viví. Por ejemplo, cuando él dice tan abiertamente ‘nunca he sido infiel’. Es excesivo, es fuera de la realidad. Él a mí, a los pocos meses estar casados, me fue infiel y yo no tengo solo la prueba que mostré. Hay muchas pruebas donde él pedía fotos, vi fotos, pero él las pedía, conversaciones extrañas donde eran nombres de hombre, pero en verdad eran mujeres, o sea, tengo muchas pruebas".

Respecto a las pruebas del divorcio, la también expareja de Arturo Vidal dijo que "son absolutamente reales, verificables, no es un pantallazo ni algo manipulado (...). Son fotografías que yo obtuve directamente de su celular, no las manipulé como todos lo dicen".

"Es un déspota"

La polémica estuvo lejos de terminar, ya que Marité Matus se refirió a la "humildad" de la que Huerta habló en el espacio televisivo. Sobre lo anterior, la empresaria afirmó: "Creo que es una estrategia para generar empatía y nada más, quedar como el bueno de la historia y dejarme a mí como la mala, como siempre".

"De humilde, nada. Yo me voy a hacer cargo de todo lo que voy a decir acá (...). Camilo tiene cero humildad. Camilo es un déspota, es la persona más agrandada que yo he conocido. Humilde no tiene nada, absolutamente nada", dijo Matus.

Luego, contó que "si él fuera tan humilde, de partida él iba en mi auto deportivo a hacer clases al gimnasio, donde todo el mundo lo vio. Sí, hablaban de él que por qué hacía esto, y es porque claramente le gustaba presumir".

Los dichos escalaron y Matus reconoció: "A mí me avergüenza haberme casado con él. Estoy siendo súper sincera y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Es fuerte verlo en un personaje. Me revuelve un poco el estómago".

Por último, la empresaria contó un episodio que tuvo con su exmarido: "Una vez Camilo me dijo ‘voy a ser recordado como Felipe Camiroaga’ y yo me reí en su cara. Y me dice ‘¿tú no cachai quién soy yo? Yo soy actor, tengo disco de oro, teleseries’. Ahora sí le creo que es un actor. Me paro, le aplaudo. Las caras que pone como haciéndose el sorprendido, negando que lo ayudaba económicamente".

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