Camilo Huerta rompe el silencio y revela intimidades de su matrimonio con Marité Matus

17 abr. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

La separación entre el preparador físico Camilo Huerta y la empresaria Marité Matus ha dado mucho de qué hablar el último tiempo, dejando de ser algo privado y llegando a instancias incluso legales. En ese sentido, Huerta rompió el silencio en una entrevista para el programa Primer Plano.

En este espacio, el exintegrante de Yingo habló sobre la dinámica de pareja con su exesposa, negando tajantemente las acusaciones de aprovechamiento económico que han circulado en redes sociales y algunos medios.

Lejos de las interpretaciones románticas tradicionales, el exchico Yingo describió una etapa marcada por la opulencia y el intercambio de bienes. Según su relato, el proceso de seducción que ejerció Matus sobre él estuvo estrechamente ligado a la entrega de lujosos obsequios.

Asimismo, el personal trainer admitió que este tipo de atenciones terminaron por influir decisivamente en su compromiso emocional, al punto de sentir que su voluntad fue, de alguna manera, "comprada".

¿Qué dijo Camilo Huerta Sobre su relación con Marité Matus?

Uno de los principales objetivos de Huerta al hablar públicamente fue desarticular la imagen de "aprovechado" que se ha instalado. El deportista fue enfático al rechazar los calificativos que lo sitúan como un hombre que vivió a expensas de la fortuna de su exmujer.

"Eso que dicen que soy cafiche, que tengo las cosas... Yo no he sacado las cosas, yo me fui un día de la casa y nunca más volví", se escucha en el resumen publicado.

Esta declaración de principios surge como una estrategia para ingresar a un reality con una imagen renovada. Huerta insiste en que su situación actual es la de alguien que está reconstruyendo su vida desde el origen, lejos de los privilegios que alguna vez compartió con la influencer.

Sin embargo, este testimonio de austeridad y desapego choca frontalmente con las versiones que emanan desde el círculo íntimo de la empresaria, donde se dibuja un panorama de dependencia económica absoluta durante los años que duró el vínculo.

Respecto a supuestas infidelidades...

Es sabido que las últimas semanas el preparador físico se unió a la creadora de contenido Trinidad Neira para formalizar una acción legal contra Marité Matus y Gissella Gallardo, bajo el cargo de injurias graves con publicidad.

Esto a raíz de declaraciones públicas emitidas por Matus, quien aseguró poseer chats de "alto calibre" que vincularían sentimentalmente a Huerta con Neira. Según la empresaria, estos mensajes datarían de mayo de 2024, periodo en el que ella aún mantenía una relación matrimonial con el personal trainer.

Gissella Gallardo, por su parte, se vio involucrada al difundir información relacionada con estas acusaciones en espacios mediáticos, lo que Neira y Huerta califican como una "campaña de difamación" basada en noticias falsas.

Tal parece que durante la entrevista este fue un tema de conversación y Huerta mantuvo firme su versión en la que dice no haber estado con una tercera persona mientras mantuvo la relación con Matus.

"Decirle a la gente que yo nunca he sido infiel, que a partir de esos mensajes que no existen de mi parte, todo lo otro que pueda decir, yo creo que se derrumba un poco", dijo en conversación con Francisca García Huidobro.

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