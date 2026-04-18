Zayn Malik fue internado de urgencia tras problemas médicos: Tuvo que suspender shows

18 abr. 2026 - 08:38 hrs.

El cantante Zayn Malik, conocido mundialmente por haber sido parte de la exitosa boyband One Direction y por su carrera como solista, se encuentra en proceso de recuperación tras una inesperada crisis de salud que lo obligó a cancelar una serie de presentaciones en vivo, dejando a miles de fanáticos sin poder verlo en escena.

La noticia surgió luego de que el artista publicara un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido directamente a sus seguidores, en el que explicó brevemente su situación y les expresó su gratitud. En el texto, Zayn escribió: "Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando de forma inesperada. Me rompe el corazón no poder verlos a todos esta semana."

¿Problemas cardíacos?

Aunque el cantante no entró en detalles específicos sobre su diagnóstico, el mensaje dejó entrever que la situación fue lo suficientemente seria como para requerir atención médica especializada. Zayn agradeció al personal del centro de salud donde fue atendido, mencionando explícitamente a "doctores, enfermeras, cardiólogo, equipo de gestión, administración y a todos quienes han ayudado en el camino", lo que sugiere que los problemas están relacionados con su corazón, dado que mencionó específicamente a un especialista entre los profesionales que lo atendieron.

El artista aprovechó el mensaje para reconocer el papel fundamental que han jugado sus fanáticos en su carrera. "No estaría donde estoy hoy sin ustedes", escribió, reafirmando el vínculo emocional que mantiene con quienes lo han seguido desde sus inicios, tanto en la banda como en su etapa como solista, que comenzó en 2016 tras su salida de One Direction.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores de todo el mundo expresaron sus deseos de pronta recuperación para el cantante de origen británico-paquistaní.

Otros problemas médicos

Zayn lleva años enfrentando situaciones de salud que han afectado sus compromisos artísticos, incluyendo problemas de ansiedad que en el pasado también le impidieron presentarse en algunos eventos. Esta nueva situación añade una capa de preocupación entre su base de fanáticos, quienes esperan que pueda recuperarse pronto para retomar sus actividades.

Por ahora, el cantante no ha anunciado nuevas fechas de conciertos ni ha dado más detalles sobre su estado de salud, aunque su mensaje cerró con una cálida despedida: "Mucho, mucho amor."

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