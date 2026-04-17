Christina Applegate enfrenta nuevo episodio en su lucha contra la esclerosis múltiple: ¿Qué dijo su representante?

17 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz Christina Applegate, reconocida por su participación en la serie Married... with Children y por su trabajo en la serie de Netflix, Dead to Me, ha sido abierta en los últimos años respecto a su diagnóstico de esclerosis múltiple, el cual hizo público en agosto de 2021.

Un reporte liberado el 16 de abril señaló que la actriz de 54 años habría sido hospitalizada en Los Ángeles a fines de marzo. Pese a la conmoción que generó la noticia en el mundo del entretenimiento, su representante indicó que no entregará comentarios respecto a su estado de salud ni sus tratamientos médicos.

"Ella ha tenido un largo historial de condiciones médicas complejas sobre las que ha hablado con admirable franqueza, como se muestra en sus memorias y en su pódcast", señaló el portavoz.

“No sabía qué me pasaba": La lucha de la actriz con la esclerosis múltiple

Desde que reveló su diagnóstico, la actriz ha compartido detalles de su enfermedad, incluyendo los síntomas que comenzaron mientras grababa Dead to Me, como el entumecimiento de sus extremidades, caídas frecuentes y dificultades para movilizarse.

En una entrevista con Variety concedida poco después de dar a conocer su diagnóstico, Applegate recordó cómo aparecieron los inusuales síntomas que dificultaron su carrera como actriz: "La gente decía: ‘Oh, es solo neuropatía’. En ese momento, tuvieron que llevarme al set en silla de ruedas porque no podía caminar si el set quedaba lejos. Dormía todo el tiempo y subí 18 kilos; pasaron muchas cosas", comentó.

¿Qué se sabe sobre el estado de Applegate?

Hasta enero de este año, la actriz mantenía una presencia activa en su pódcast MeSsy que copresenta con Jamie-Lynn Sigler, quien también padece esclerosis multiple.

En este espacio, la actriz realizó una de las últimas reflexiones públicas sobre el avance de su condición de las que se tienen registro hasta la fecha:

“Como ayer, estaba caminando, más o menos bien. … Hoy me caía, me tambaleaba. Siento que, ¿me está llevando? ¿Me está llevando día a día, poco a poco?”, contó sobre uno de sus brotes más recientes.

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