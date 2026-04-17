"No podemos esperar a que llegue septiembre": Carolina Mestrovic anuncia que será madre por segunda vez

17 abr. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida animadora y actriz Carolina Mestrovic ha captado la atención de sus seguidores y del mundo del espectáculo tras confirmar una noticia que marca un hito personal en su vida.

A través de sus plataformas digitales, la exconductora de "Yingo" anunció que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto a su esposo, el actor Jonathan Freudman.

La noticia fue recibida con gran entusiasmo por parte de su comunidad virtual, consolidando un momento de plenitud para la comunicadora, quien ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en el extranjero.

En la dulce espera

La confirmación del embarazo se realizó de manera pública por medio de la cuenta oficial de Instagram de la animadora. En la publicación, se puede observar una fotografía de la pareja acompañada de una pequeña pizarra con el mensaje en inglés "Baby coming soon", lo que se traduce como bebé en camino.

En la descripción que acompañó la fotografía, Mestrovic expresó su impaciencia y amor ante la llegada del nuevo integrante. Según lo detallado por la propia artista, el nacimiento está proyectado para el mes de septiembre.

"No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos", fueron las palabras que utilizó para sellar el anuncio.

Aunque Carolina no profundizó en detalles técnicos sobre las semanas de gestación o el sexo del bebé, la fecha mencionada para el nacimiento del bebé indica que la pareja se encuentra viviendo las etapas intermedias de este proceso.

Cabe destacar que, si bien este es el primer hijo de su unión con Jonathan Freudman, Carolina Mestrovic ya tiene experiencia en la maternidad. La animadora es madre de Julieta, quien nació hace 13 años fruto de su anterior relación con el también conductor de televisión Mario Velasco.

Carolina Mestrovic y su hija. Instagram

Historia entre Carolina Mestrovic y Jonathan Freudman

La historia de amor entre Carolina Mestrovic y Jonathan Freudman tiene un trasfondo profesional que se remonta a la decisión de la animadora de internacionalizar su carrera. En el año 2015, Mestrovic se trasladó a Estados Unidos para integrarse a las filas de Nickelodeon, participando en la producción juvenil Club 57.

Fue en este entorno de trabajo donde se conocieron e iniciaron una relación que rápidamente escaló hacia niveles de mayor compromiso en 2019, fecha en la que se casaron.

Desde entonces, ambos han compartido su vida en el extranjero, manteniendo un perfil que equilibra su vida privada con sus proyectos en la industria del entretenimiento.

A pesar de haber rehecho su vida junto a Freudman, mantiene una relación cercana y cordial con Mario Velasco, padre de su primera hija.

Comentarios en redes sociales

La noticia ha generado una inmediata ola de reacciones y felicitaciones en la sección de comentarios de la publicación, no solo de parte de sus seguidores, sino de varias figuras reconocidas del mundo artístico.

"La noticia más hermosa. Los felicito, que Dios los bendiga inmensamente", "Qué bella luce, muy hermosa, que tenga un lindo embarazo" y "Felicidades, les deseo lo mejor. Qué bendición".

Algunos de los comentarios que destacaron fueron los de Evaluna Montaner, Joyce Castiblanco, Gabriel "Gabo" López y el de la madre de Jonathan, quien no dudó en compartir su emoción: "¡QUÉ FELICIDAD TAN GRANDE! Mi tercer nietic@ en camino. Gracias Señor, por esta bendición tan grande en nuestras vidas. ¡Los amo!", escribió.

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