"Exponerme así no es fácil...": Joyce Castiblanco responde a las acusaciones de su cuñado Óscar Garcés

15 abr. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Joyce Castiblanco y el exfutbolista Paulo Garcés se encuentra en el centro de la atención mediática tras una serie de declaraciones emitidas por Óscar Garcés, hermano de Paulo.

El origen de la controversia radica en publicaciones realizadas por Óscar Garcés, quien utilizó sus plataformas digitales para cuestionar el rol de su cuñada dentro de la dinámica familiar, acusándola de ser la responsable de un distanciamiento entre los hermanos y sus sobrinos.

La polémica ha escalado a través de redes sociales, lo que motivó a la exfigura de "Yingo" a romper el silencio para referirse a las graves imputaciones vertidas en su contra. La situación ha generado una ola de comentarios entre los seguidores de ambas figuras públicas.

El detonante del reciente cruce entre Óscar y Joyce fue que el exchico reality habría expuesto a sus sobrinos en redes sociales sin el consentimiento de sus padres. Además, hizo referencia a que la ex Yingo mantiene una deuda millonaria con él.

Contexto del conflicto entre Joyce Castiblanco y Oscar Garcés

La polémica inició con una historia publicada por Oscar Garcés donde hace referencia a que Joyce le prohibió acercarse a sus hijos. "Uno nunca elige el entorno familiar, en él nace, pero sí podemos elegir ser mejores y no replicarlo", se lee en la imagen que el chico reality compartió.

Asimismo, agregó unas fuertes palabras dirigidas a su cuñada. "Y a veces llegan personas a solo separar ¡Una sí, dos no! Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?".

"Te presté un auto cero kilómetros y lo dejaste todo chocado. Parabrisas roto y encima con una deuda de más de dos millones", expuso el ex participante de Protagonistas de la Fama en sus redes sociales, agregando que adicional a eso,

Según dijo, su familia sabe el amor que siente por sus ahijados y aunque su versión se contradice con la de Joyce, aseguró que "... Viajaba semanal para estar con ellos. Mientras tú dormías, yo me levantaba a las 6 am para preparar sus desayunos y almuerzos. Gracias por el aporte, Joyce".

Historia de Instagram Oscar Garcés.

Eliminó las publicaciones y ofreció disculpas

Las publicaciones fueron borradas del perfil del chico reality, a pesar de que ya habían alcanzado cierta viralidad. El motivo de la decisión de eliminar los registros y disculparse

"Los que me conocen saben que no soy mucho de retractarme y pedir perdón. Pero cuando se amerita y la otra persona tiene la razón, sí pido disculpas", empezó diciendo.

Aunque enfatizó que sostiene sus palabras, reconoció que fue un error involucrar a los niños. "Expuse a mis dos sobrinos, sin el consentimiento de sus padres, a una red pública. De ello me arrepiento. Les pido perdón a ellos y espero no haberles causado ningún inconveniente", concluyó.

Respuesta de Joyce Castiblanco a acusaciones de su cuñado

Una seguidora de la empresaria, quiso aclarar sus dudas y le preguntó en un comentario de TikTok el motivo del conflicto con Garcés, a lo que la ex Mekano respondió: "Cada cierto tiempo me ataca, esta es la del 2026", dejando ver que no era una novedad.

En el mismo video, otra usuaria se sumó al intercambio de comentarios y agregó que al parecer, el ex participante de Protagonistas de la Fama buscaba ingresar a un reality, insinuando que por eso se quería hacer notar en redes sociales.

La respuesta de Joyce no se hizo esperar y confirmó que las sospechas eran ciertas. "Sí, ya me enviaron los mensajes donde está buscando a sus ex".

Joyce Castiblanco responde comentarios en TikTok.

Comunicado en redes sociales

Esta mañana Castiblanco publicó un post en Instagram en el que se pronunció respecto a la exposición que vivieron sus hijos, producto de las declaraciones de su cuñado. "Para quienes me han preguntado por mi opinión... Esto es lo que puedo decir", escribió en la descripción.

Según se lee en el comunicado, la decisión de alejar a sus hijos de Óscar Garcés no se trata de impedir arbitrariamente el vínculo, sino de una medida de protección necesaria ante sus actos "reiterados y erráticos".

"Ha sido una situación desgastante a nivel familiar... Si quiere hablar de derechos y visitas que lo haga respecto a su propio hijo, no con niños con los que actualmente no tiene relación y que ve de manera esporádica en reuniones familiares".

En cuanto a la deuda de la que se le acusó, dijo que este tipo de imputaciones es común en él y que no solo han estado dirigidos hacia ella, sino a otros miembros de su entorno familiar. "Soy categórica en que yo no tengo relación, ni ningún acuerdo económico con él", aseveró.

"Exponerme así no es fácil para mí, pero todo tiene un límite. Gracias por tanto apoyo", cerró la empresaria.

Reacción de usuarios en redes sociales

Tal como escribió en su publicación, sus seguidores han expresado su apoyo y rechazan la actitud de Garcés.

"El árbol genealógico igual se poda y lo recomiendo al cien por ciento", "No tengo idea de quién es él, pero aquí todo mi apoyo a ti. PROTEGER NUESTROS HIJOS ES LA PRIORIDAD MÁXIMA" y "No hay que dar explicaciones Joy, mantenlo en tu intimidad, esto se presta para que la gente tenga el derecho de opinar lo que quiera", fueron algunas de las opiniones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joyce Castiblanco (@joycecastiblancoc)

Todo sobre Famosos chilenos