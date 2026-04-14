"Yo hice la invitación": Steffi Méndez enfrenta preguntas sobre su ex en medio de disputa legal por la custodia de su hijo

14 abr. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y actriz chilena, Steffi Méndez, volvió a referirse a su vida personal a través de redes sociales, donde respondió las preguntas de sus seguidores en torno a la relación con el padre de su hijo, el músico sueco-finlandés Dante Lindhe.

La mujer abordó los cuestionamientos sobre si había invitado o no a su expareja a la celebración del segundo cumpleaños del hijo de ambos, Gio, en un contexto marcado por tensiones previas, entre las que se incluye una demanda que Lindhe interpuso en contra de Méndez, acusándola de incitar el odio en su contra.

Méndez decidió aclarar la situación afirmando que sí extendió la invitación, aunque no espera que él asista.

“Yo hice la invitación y ya está”

A través de sus historias de Instagram, la influencer explicó que ha recibido múltiples consultas sobre la eventual asistencia del padre de su hijo al festejo, por lo que optó por responder de forma directa. “Obviamente la invitación se hizo, pero no me inflaron”, señaló.

Pese a que reconoció que incluso dentro de su familia hay opiniones contrarias a su decisión, enfatizó que tomó todo teniendo como prioridad las necesidades de su hijo, sosteniendo que “el cumpleaños es de él, no mío”.

Además, aseguró que su intención es poder responder con tranquilidad en el futuro si su hijo pregunta por la ausencia de su padre. “Hijo, no sé, yo hice la invitación y ya está”, cerró.

Revisa la historia aquí

Conflictos previos: demanda y polémica en redes sociales

Steffi Mendez, hija del músico DJ Méndez, junto con quien participó de un reality que mostró la vida doméstica de su familia, mantuvo una relación de cuatro años con Dante Lindhe. La chilena lo conoció en 2020 mientras ella se encontraba en Estocolmo, Suecia, en un viaje para reencontrarse con su familia materna.

Actualmente, la influencer enfrenta una demanda interpuesta por Lindhe, quien busca obtener la custodia del hijo que tienen en común. Entre los argumentos presentados, se le acusa de haber incentivado el odio en su contra, situación que ella ha negado en repetidas ocaciones.





Este proceso judicial podría derivar incluso en una eventual pérdida de la custodia, lo que ha llevado a Méndez a tomar con más cautela las declaraciones públicas sobre el tema.

A lo anterior se suma una polémica previa en redes sociales, luego de que la actual pareja de Lindhe, Elli de Silva, compartiera imágenes del hijo de Méndez sin su autorización. Esto provocó la molestia de la chilena, quien enfatizó que como madre y tutora legal es quien decide sobre la exposición del menor.

En esa ocasión, la influencer fue enfática en su postura, señalando que su hijo “no es contenido” y que debe ser protegido de la exposición pública y de situaciones que no considera adecuadas para su edad.

Todo sobre Steffi Méndez